İmamoğlu: Seçilmiş belediye başkanı olarak gezeceğim İstanbul'u

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Teşkilatı’nın Küçükçekmece Evlendirme Dairesi'nde düzenlenen iftara katıldı.
İYİ Parti İstanbul teşkilatının iftarına katıldık. Yürekten destekleri için İYİ Partili dostlarıma teşekkürler. Manevi olarak birleşmemiz gereken bu günlerde vatanımızın bağımsızlık mücadelesinin başlangıç tarihi 19 Mayıs’ın İstanbul Caddelerine yansımamasından onlar da rahatsız. pic.twitter.com/DZLXjeO0GJ— Ekrem Imamoglu (@ekrem_imamoglu) May 18, 2019
İmamoğlu 23 Haziran'daki seçime hazırlandıklarını vurgulayarak, "Seçilmiş belediye başkanı olarak gezeceğim bütün İstanbul'u. Yani onların ifade ettiği gibi değil. Ben, İstanbul'un seçilmiş belediye başkanıyım. Bunun farkındayım ve sorumluluğunu taşıyorum. İstanbul'a hep birlikte hizmet edeceğiz. Bu kentin yönetimine muktedir olduğumuzu biliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
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