İmamoğlu: Seçilmiş belediye başkanı olarak gezeceğim İstanbul'u

İYİ Parti'nin İstanbul'da düzenlediği iftara katılan CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, "Seçilmiş belediye başkanı olarak gezeceğim bütün İstanbul'u. Yani onların ifade ettiği gibi değil" dedi.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Teşkilatı’nın Küçükçekmece Evlendirme Dairesi'nde düzenlenen iftara katıldı.

İYİ Parti İstanbul teşkilatının iftarına katıldık. Yürekten destekleri için İYİ Partili dostlarıma teşekkürler. Manevi olarak birleşmemiz gereken bu günlerde vatanımızın bağımsızlık mücadelesinin başlangıç tarihi 19 Mayıs’ın İstanbul Caddelerine yansımamasından onlar da rahatsız. pic.twitter.com/DZLXjeO0GJ — Ekrem Imamoglu (@ekrem_imamoglu) May 18, 2019

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19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın bu yıl Ramazan ayına denk geldiğini söyleyen Ekrem İmamoğlu, “100. yılı İstanbul’da inşallah bizlerle beraber çok güzel kutlamalara ve anmalara vesile olacaktı. Nasip olmadı, inşallah 101. yılını hep birlikte kutlayacağız. Ama 100. yılını İstanbul’da anmak, kutlamak ve bu süreci bütün Türkiye ile paylaşmak, bunun merkezi olmak çok önemli bir duygu” diye konuştu.

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19 Mayıs kutlama törenleri için Samsun'a gideceğini hatırlatan İmamoğlu, ''Samsun'da hem CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu ve müsaadenizle selamlarınızı iletmek üzere hem de İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener ile bir arada bayram kutlayacağım. İnşallah, 19 Mayıs'ın bu 100. yılı bu şekilde oldu ama size söz veriyorum sizlerin gücüyle, sizlerin omuz omuza bize vermiş olduğu katkıyla Türkiye'nin Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılını İstanbul'da hep birlikte kutlayacağız" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu 23 Haziran'daki seçime hazırlandıklarını vurgulayarak, "Seçilmiş belediye başkanı olarak gezeceğim bütün İstanbul'u. Yani onların ifade ettiği gibi değil. Ben, İstanbul'un seçilmiş belediye başkanıyım. Bunun farkındayım ve sorumluluğunu taşıyorum. İstanbul'a hep birlikte hizmet edeceğiz. Bu kentin yönetimine muktedir olduğumuzu biliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.