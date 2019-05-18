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01:00 19 Mayıs 2019
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    İmamoğlu: Seçilmiş belediye başkanı olarak gezeceğim İstanbul'u

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    Türkiye
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    Konu:
    İstanbul yeniden seçime gidiyor (83)
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    İYİ Parti'nin İstanbul'da düzenlediği iftara katılan CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, "Seçilmiş belediye başkanı olarak gezeceğim bütün İstanbul'u. Yani onların ifade ettiği gibi değil" dedi.

    CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Teşkilatı’nın Küçükçekmece Evlendirme Dairesi'nde düzenlenen iftara katıldı.

    Ekrem İmamoğlu
    © DHA /
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    19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın bu yıl Ramazan ayına denk geldiğini söyleyen Ekrem İmamoğlu, “100. yılı İstanbul’da inşallah bizlerle beraber çok güzel kutlamalara ve anmalara vesile olacaktı. Nasip olmadı, inşallah 101. yılını hep birlikte kutlayacağız. Ama 100. yılını İstanbul’da anmak, kutlamak ve bu süreci bütün Türkiye ile paylaşmak, bunun merkezi olmak çok önemli bir duygu” diye konuştu.

    CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Küçükçekmece Akşemsettin Camisi Konferans Salonunda düzenlenen iftarda, Doğu ve Güneydoğulu kanaat önderleriyle bir araya geldi.
    © AA / Muhammed Enes Yıldırım
    İmamoğlu, Doğu ve Güneydoğulu kanaat önderleriyle bir araya geldi: Kardeşliğimiz baki olsun
    19 Mayıs kutlama törenleri için Samsun'a gideceğini hatırlatan İmamoğlu, ''Samsun'da hem CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu ve müsaadenizle selamlarınızı iletmek üzere hem de İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener ile bir arada bayram kutlayacağım. İnşallah, 19 Mayıs'ın bu 100. yılı bu şekilde oldu ama size söz veriyorum sizlerin gücüyle, sizlerin omuz omuza bize vermiş olduğu katkıyla Türkiye'nin Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılını İstanbul'da hep birlikte kutlayacağız" ifadelerini kullandı.

    İmamoğlu 23 Haziran'daki seçime hazırlandıklarını vurgulayarak, "Seçilmiş belediye başkanı olarak gezeceğim bütün İstanbul'u. Yani onların ifade ettiği gibi değil. Ben, İstanbul'un seçilmiş belediye başkanıyım. Bunun farkındayım ve sorumluluğunu taşıyorum. İstanbul'a hep birlikte hizmet edeceğiz. Bu kentin yönetimine muktedir olduğumuzu biliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

    Konu:
    İstanbul yeniden seçime gidiyor (83)

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    Etiketler:
    Türkiye, Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu, Küçükçekmece, İstanbul, İYİ Parti, CHP, Ekrem İmamoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
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