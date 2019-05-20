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05:30 20 Mayıs 2019
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    Temelli: 23 Haziran demokrasi referandumudur

    © AA / Evrim Aydın
    Türkiye
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    İstanbul seçimlerine ilişkin gerçekleştirilen toplantıda açıklama yapan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, “Bizim oyumuzu merak edenler 23 Haziran günü sandığa iyi baksınlar, o sandıktan barış çıkacak, demokrasi çıkacak, yine HDP çıkacak” dedi.

    HDP, İstanbul seçimlerine ilişkin değerlendirme toplantısı yaptı. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, “Demokrasi ittifakı açısından bu süreci çok iyi değerlendirmek zorundayız. Ya faşizm ya demokrasi. O yüzden bu 23 Haziran seçimleri bizim açımızdan bir demokrasi referandumudur” diye konuştu.

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    HDP Milletvekili Leyla Güven’in 193 gündür açlık grevinde olduğunu hatırlatan Temelli’nin açıklamalarının satır başları şu şekilde:

    - Aynı zihniyeti devam ettirmeye çalışıyorlar. O denli çalıp çırptılar ki, biliyorsunuz bunlar halıyı da götürdüler. Yetmemiş, bugün Kars Belediyesi’ne haciz gelmiş, şimdi de koltukları götürüyorlar. Doymuyorlar, çalmaya çırpmaya doymuyorlar. Öyle bir iştah var ki bunu da tatmin etmek mümkün değil. O yüzden bunlardan kurtulma zamanıdır. Tıpkı 31 Mart’ta yaptığımız gibi şimdi stratejimizi daha kararlı bir şekilde hayata geçirmeliyiz. Demokrasi ittifakında buluşmalıyız. Demokrasi ittifakı herkese çağrımızdır. Yenilen pehlivan güreşe doymaz biliyorsunuz. Bunlar buna da doymuyorlar, o yüzden 23 Haziran’da bir kez daha yeneceğiz.

    'YA FAŞİZM YA DEMOKRASİ'

    HDP
    © Sputnik / Sertaç KAYAR
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    - İstanbul seçimleri önemlidir, İstanbul seçimleri kritiktir, böyle demiştik ve yine tekrar ediyoruz. Demokrasi ittifakı açısından bu süreci çok iyi değerlendirmek zorundayız. Ya faşizm ya demokrasi. O yüzden bu 23 Haziran seçimleri bizim açımızdan bir demokrasi referandumudur. Bu anlayışla örgütlenmeliyiz. Bu anlayışla çalışmalıyız. Demokrasiden yana olan tercihimizi bir kez daha yükseltmeliyiz.

    - Nasıl 31 Mart’ta kayyımlarınızı süpürüp attıysak, 23 Haziran’da da bu zihniyetinizi İstanbul’dan süpürüp atacağız. Sandıklarımıza sahip çıkacağız, sandıklarımızın etrafında bu zihniyetimizi, gücümüzü ve örgütsel irademizi hayata geçireceğiz, örgütleneceğiz. 23 Haziran seçimleri büyük bir buluşmadır. Demokrasi ittifakı için atılabilecek en önemli adımdır. Gelin herkes için adalet diyelim Orta Doğu ve ülkemiz için barış diyelim, toplumsal barış için mücadele edelim.

    'HDP NE YAPACAK DİYE SORUYORLAR'

    © AA / Evrim Aydın
    HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli: Muhatap Öcalan'dır

    - İstanbul’da seçimlere giderken bize soruyorlar HDP ne yapacak diye. Söyledik ne yapacağımız çok nettir. Bugün artık herkes kendi kendine şu soruyu sormalı: HDP ne yapacak değil ben ne yapacağım? Bu tecridin sonlanması, bu otoriter rejimin son bulması için ben ne yapacağım? Bu adımı birlikte attığımızda o dayanışma ağlarını var ettiğimizde, gücümüzün ne denli büyük olduğuna tanıklık edeceğiz. Demokratik çözüm için toplumsal barış için bu adımı hep birlikte atacağız. YSK’nin yapmış olduğu şaibe ile hukuksuzluk ile YSK kendi meşruiyet zeminini yok etmiştir. Bu ülkeye yapılacak en büyük kötülüklerden birisi yapılmıştır. Bu mağduriyete karşı da yan yana geleceğiz. Bugün Sayın İmamoğlu bu mağduriyetin hepimiz adına temsilcisidir. Bu mağduriyeti ortadan kaldırmak için bu duygudaşlıkla hareket edeceğiz. Bizim derdimiz sadece oy ve sandık değildir. O yüzden bir kez daha söylüyorum, bizim oyumuzu merak edenler 23 Haziran günü sandığa iyi baksınlar, o sandıktan barış çıkacak, demokrasi çıkacak, yine HDP çıkacak. 31 Mart’ta söylediğimizi bir kez daha söylüyoruz. İstanbul Ya Me Ye.

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    Etiketler:
    23 Haziran İBB seçimleri, HDP, Sezai Temelli, İstanbul, Türkiye
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