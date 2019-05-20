Yıldırım: İster başkan olayım ister olmayayım sözü veriyorum, olmazsak da yapılacak olsak da yapılacak

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Harem Otogarı İşletmecileri, Acenteleri ve Esnafları Derneği tarafından otogarda düzenlenen sahur programında, otobüsçüler, taksiciler, minibüsçüler ve kamyoncuların temsilcileriyle bir araya geldi.
"Millete yük olan değil, milletin yükünü taşıyan, yükünü hafifleten, çilekeş bir sektörden bahsediyoruz. Topal Dursun babamın mekanı cennet olsun. Bütün ölmüşlerimize rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Çok çekti. Bugünkü yollar olsaydı herhalde bu kadar hayıflanmazdı. Onları göremedi. Eskiden bu işin ne kadar büyük bir çile olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Hamdolsun yollarımız kaymak gibi."
'O İŞ TAMAM, BUNDAN SONRA VIVIR VIZIR GEÇECEKLER CEZASIZ'
15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden araç sınıflandırması itibarıyla kullanılması yasak geçişler nedeniyle düzenlenen idari para cezaları konusuna da değinen Yıldırım, "Köprü cezalarında teklif, meclise verildi. Bu hafta görüşülecek. O iş tamam ve bundan sonra da artık onlar geçecekler vızır vızır cezasız. Birinci köprüden de ikinci köprüden de geçecekler" dedi.
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