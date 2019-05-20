Bahçeli, klasik aracıyla Ankara sokaklarındaydı: 'Bu bana yeter' şarkısını dinledi

Bahçeli, aracıyla gezdiği sırada en çok sevdiği sanatçılardan Ferdi Tayfur’un kendisi için yazdığı, ‘Bu bana yeter’ şarkısını dinledi.

MHP Genel Başkanının Volvo aracı ilk klasik arabalarından biri olarak biliniyor.

Bahçeli, klasik aracıyla Ankara sokaklarındaydı: 'Bu bana yeter' şarkısını dinledihttps://t.co/aR16IFGMCo pic.twitter.com/tPWImvd3RA — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 20, 2019

​Klasik otomobil tutkusu ile bilinen Bahçeli, geçen 6 Mayıs'ta Ankara sokaklarında tur attığı 06 BJK 001 plakalı 1988 model Ford Mustang marka otomobilini, Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'a hediye etmişti.

Bahçeli'nin aracını hediye etmeden önce MHP Genel Merkezi otoparkından çıkıp, 'Gönül nedir bilene gönül veresim gelir' şarkısı eşliğinde, başkent sokaklarında tur attığı görülmüştü.

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