AK Partili Bayram: İmamoğlu'nun başkan olduktan sonra neler yapacağını düşünün

AK Partili Bayram, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun kendisine 'Twitter'dan 22 Nisan 2019'da yaptığı bir paylaşım nedeniyle 50 bin liralık tazminat davası açtığını belirtti.

Dava dilekçesini basın mensuplarına gösteren Bayram, "Ne demişim? 'Bir tarafta vatanı için can veren Trabzonlu şehidimiz Eren Bülbül, diğer tarafta terörist cenazesine giden Trabzonlu Sayın Ekrem İmamoğlu'nu Trabzonlu hemşehrilerimin ve aziz milletimin dikkatine ve takdirlerine sunuyorum.' Eren Bülbül'ün resmi sol tarafta. Sağ tarafta Ekrem İmamoğlu'nun 'Ankara'da can veren Dicle Derin kardeşimin mekanı cennet olsun' paylaşımı. Altta da terör örgütünün bayrağına sarılmış Dicle Deli'nin cenazesi" ifadelerini kullandı.

Bugün bir tebligat https://t.co/hPNn0qskS1.⁦@ekrem_imamoglu⁩

Şahsıma karşı 50 binliralık Tazminat davası açmış.

Sorabilirmiyim?

Paylaşımımın neresinde kişilik hakkı ihlali var!

Hani herkesi kucaklıyordun!

Hanı O Barış dili!

Daha Başkan olmadan Vatandaşı ile münazara... pic.twitter.com/tTFNSfhIuT — Av.Serkan Bayram (@AvSerkanBayram) 20 мая 2019 г.

​Bu durumu Trabzonluların dikkatine sunduğunu belirten Bayram, şöyle devam etti:

'İMAMOĞLU BUNLARLA UĞRAŞACAĞINA SOY İSMİNİ NİYE DEĞİŞTİRMİŞ AÇIKLASIN'

"Daha başkan olamadan ve her söyleminde 'Ben insanları kucaklıyorum, benim dilim barış dili' diyen zatı muhterem daha bu tweete dayanamadı. Buna kızdı, bu tweeti beğenmedi ve dava açtı. Bir de başkan olduktan sonra neler yapacağını düşünün. Düşünmek bile istemiyorum. Bir tek bana dava açmadı. Ekrem İmamoğlu tarafından yüzlerce vatandaşımıza açılan tazminat davaları var. Daha işe başlamadan vatandaşıyla mahkemelik olan bir başkan adayını aziz milletimizin takdirlerine sunuyorum. Sayın İmamoğlu bunlarla uğraşacağına soy ismini niye değiştirmiş, öncelikle onu açıklasın. Kaç defa Yunanistan'a gitmiş gelmiş, onu açıklasın."

"Son dönemde bir nakarattır gidiyor, 'Her şey güzel olacak' diye. Gezi eylemleri olduğunda da tencere tavacılar, 'Her şey güzel olacak' diyordu" ifadesini kullanan Bayram, "17-25 Aralık'taki darbe girişimi sırasında da 'Her şey güzel olacak' diye tweetler atılıyordu. Bunun baş mimarı Emre Uslu'dur. Ne acıdır ki 2016'da iki yıl sonra darbe girişimi olmuştur" diye konuştu.

'CUMHURBAŞKANIMIZ MAKAM SAHİBİ'

Bir gazetecinin "Siyasetçilere açılan davalardan dem vuruyorsunuz. Aynı konuda Sayın Cumhurbaşkanı'nın da twitter mesajlarına yönelik açtığı davalar var. Vatandaşların bu konuda tepkileri oluyor. Bunlara ne diyeceksiniz?" sorusuna Bayram şu yanıtı verdi:

"Cumhurbaşkanımız bir makam sahibi. Cumhurbaşkanlığı makamına yönelik yapılan hakaret ve küfürler var. İmamoğlu daha başkan adayı ve bu yazılan yazıda da en ufak bir hakaret, küfür yok. 'Herkesi kucaklayacağım, barış dilini kullanacağım' diyen birinin, şimdiden yüzlerce vatandaşımıza dava açması ne niyette olduğunun en büyük göstergesidir. Bugün bunu yapan başkan olduktan sonra neler yapmaz. Onu da hepimizin düşünmesi lazım" yanıtını verdi.