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22:13 21 Mayıs 2019
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    Halk Bankası - Halkbank

    'ABD, Halk Bankası'na para cezası kesti' paylaşımına hapis

    © AA /
    Türkiye
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    ABD'nin Halk Bankası'na para cezası kestiği yönünde, sosyal medyada paylaşım yaptığı iddia edilen Kerim Yılmaz'a, 10 ay hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezası verildi. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

    Halkbank yöneticisi Mehmet Hakan Atilla
    © AP Photo / Elizabeth Williams
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    ABD’li yetkili kurumlar tarafından Halk Bankası’na önemli miktarda para cezası verildiği yönünde sosyal medyadan paylaşım yapmakla suçlanan Kerim Yılmaz’ın yargılanmasına devam edildi. Anadolu 51’inci Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Kerim Yılmaz katılmazken, taraf avukatları hazır bulundu.

    ‘SUÇUN OLUŞTUĞU BDDK RAPORUNDA DA BELİRTİLDİ’

    Halk Bankası’nın avukatı Durmuş Öztekin, sanığın suça konu paylaşımı bizzat kendisinin yaptığını beyanıyla kabul ettiğini söyledi.

    Öztekin, “Müvekkil bankanın, tarafı olmadığı bir davada, bankaya 49 milyar dolar idari para cezası kesildiğine yönelik asılsız paylaşımda bulunmuştur. Nitekim, sanık müdafileri buna ilişkin başka kişilerce de açıklama yapıldığını belirtmişlerse de, bankanın bu şekilde bu miktarda bir ceza aldığına ilişkin hiçbir açıklama bulunmamaktadır” dedi.

    Paylaşımın kasıtlı olarak yapıldığını ve bankanın itibarının zedelendiğini savunan Öztekin, “Suçun oluştuğu ayrıca dosyada bulunan BDDK raporunda da belirtilmiştir. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz” diye konuştu.

    ‘İTİBARI ZEDELENEN SADECE MÜVEKKİLİMDİR’

    Kerim Yılmaz’ın avukatı Selçuk Nuray da, müvekkilinin suç işleme kastıyla hareket etmediğini öne sürdü. Nuray, “Dosyadaki delillere göre burada itibarı zedelenen sadece müvekkilimdir. Müvekkilim 4,9 milyar dolar yazacakken, sehven 49 milyar dolar yazdığını beyan etmiştir. Konuyla ilgili daha önce yapılan paylaşımlar da vardır” ifadelerini kullandı.

    Halkbank yöneticisi Mehmet Hakan Atilla
    © AP Photo / Elizabeth Williams
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    “İddianameye konu tweeti attıktan sonra bir iki saat içinde trol dediğimiz kişiler retweetleyerek paylaşımı yaymıştır” diyen Sulçuk Nuray, “Müvekkilim var olan bir haberi paylaşmıştır. Bu nedenle işlenemez bir suç vardır. Özel bir kastı yoktur. O nedenle beraat etmelidir” dedi.

    HÜKMÜN AÇIKLANMASI GERİ BIRAKILDI

    Mahkeme, sanık Kerim Yılmaz’a “5411 Sayılı Bankacılık Kanununa aykırılık” suçundan 10 ay hapis cezası ve 16 bin 600 adli para cezası verdi.

    Sanığın daha önceden kasıtlı bir suçtan mahkumiyetinin olmaması, giderilmesi gereken ölçülebilir, belirlenebilir somut bir maddi zarar bulunmaması ve duruşmadaki tutum ve davranışlarını gerekçesiyle hükmün açıklanmasının geri bırakıldı.

    İddianamede, 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında “tehlike suçu olarak kabul edilen elektronik iletişim araçları ile banka itibarının zedelenmesi” suçlamasıyla Yılmaz hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.

    Etiketler:
    Para cezası, Türkiye, ABD, Halk Bankası
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