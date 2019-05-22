İmamoğlu: Vakit olsaydı özel kalem müdürlüğündeki araçları alıp Yenikapı'da gösterecektim

31 Mart'ta yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kazanan, ancak daha sonra mazbatası Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararıyla mazbatası geri alınan Ekrem İmamoğlu, FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı.
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AK Partili rakibi Binali Yıldırım'ın yüzünde mahcubiyet olduğunu ifade eden İmamoğlu, YSK'nın gerekçeli kararını 17 gündür açıklamadığını belirterek "Çünkü ellerinde hiçbir gerekçe yok" ifadesini kullandı.
İmamoğlu'nun açıklamalarının devamında şunlar öne çıktı:
- Vakit yetmedi, ne yapacaktım biliyor musunuz? Sadece özel kalem müdürlüğündeki araçları alıp Yenikapı'da gösterecektim. Bir il genel sekreterinin üç arabası olur mu? Ya ben 6 yıldır kendi aracımı kullanıyorum.
- Bazı şeyler şeytanın aklına gelmez. Öyle işler yapıldı ki...
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