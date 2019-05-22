İmamoğlu: Vakit olsaydı özel kalem müdürlüğündeki araçları alıp Yenikapı'da gösterecektim

CHP tarafından yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday gösterilen Ekrem İmamoğlu, "Vakit yetmedi, ne yapacaktım biliyor musunuz? Sadece özel kalem müdürlüğündeki araçları alıp Yenikapı'da gösterecektim. Bir il genel sekreterinin üç arabası olur mu?" dedi.