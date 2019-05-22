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16:32 22 Mayıs 2019
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    Savcı Kiraz'ın öldürülmesiyle ilgili davada 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi

    © AA /
    Türkiye
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    Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın öldürülmesine ilişkin davada 2 sanığın ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi. Davada firari 9 sanığın dosyasının ayrılması, 3 sanığın da 15'er yıla kadar hapsi istendi.

    İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın, DHKP-C'lilerce öldürülmesine ilişkin 4'ü tutuklu 9'u firari 14 sanığın yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcılık, 2 sanığın ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi. 

    Savcı Mehmet Selim Kiraz
    © Fotoğraf : DHA
    Savcı Kiraz iddianamesi kabul edildi
    İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan mütalaa okundu.

    Mütalaada, tutuklu sanıklar Mustafa Koçak ve Murat Canım'ın, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs ve kasten öldürme' suçlarından olmak üzere ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istenirken, bu sanıkların, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 2 yıldan 7 yıla, 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 7.5 yıldan 15 yıla ve 'ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçundan da 1 yıldan 3 yıla olmak üzere toplam 10 yıl 6 aydan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. 

    Tutuklu sanıklardan Mithat Öztürk ve Cengiz Özel ile tutuksuz sanık Deniz Özel'in, 'üye olmamakla birlikte silahlı terör örgütüne yardım etmek' suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenen mütalaada, davanın firari 9 sanığıyla ilgili dosyanın ise ayrılması ve başka bir esas numarası verilerek yürütülmesi talep edildi. 

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    Etiketler:
    Mütalaa, Dava, DHKP-C, Müebbet, Mehmet Selim Kiraz, İstanbul
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