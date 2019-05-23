AK Partili Dağ: Türk İslam coğrafyasının ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu görüyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Türk İslam coğrafyasının ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirterek, "Bu sorunları bizler bazen sözle bazen el ile bazen de kalben buğuz veya dua ederek gidermeye çalışıyoruz" dedi.

AK Parti'nin 17 yıllık iktidarı döneminde, bu düşüncede olanların birlik ruhu içinde hareket ettiğini dile getiren Dağ, gönüllerinin, hem din ve dil birliği hem de ülkü birliği yaptıkları kardeşleriyle olduğunu anlattı.

Türkiye vatandaşlarının kardeşlerinin yaşadığı sıkıntıları gidermek adına elinden geleni bugüne kadar yaptığını, bugünden sonra da yapmaya gayret edeceğini vurgulayan Dağ, "Sorunlara, dünyadaki problem yaşayan bölgelere baktığımızda Türk İslam coğrafyasının ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu görüyoruz. Bu sorunları bizler bazen sözle bazen el ile bazen de kalben buğuz veya dua ederek gidermeye çalışıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti madden ve manen ne kadar güçlü olur ve elindeki imkanlar ne kadar büyük olursa, Doğu Türkistan'dan Keşmir'e, Suriye'ye, Filistin'e, Kudüs'e, Gazze'ye kadar yaşanan bütün problemlere karşı sesi daha güçlü çıkacaktır" diye konuştu.

Hamza Dağ, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçimlerinin İstanbul ve Türkiye'ye hayırlı olması dileyerek, "İşimiz çok. 23 Haziran'dan sonra birçok meseleyi çözüme kavuşturma, ülkemizi 4 sene bir seçimle daha karşılaşmaması noktasında çaba, uğraş vermek en büyük temennimizdir" ifadelerini kullandı.