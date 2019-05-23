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09:17 23 Mayıs 2019
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    Ekrem İmamoğlu'nun konuk olduğu ve Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programı

    Ahmet Hakan'dan İmamoğlu yayınına dair açıklama: Dinle beni ey iki taraf

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, iki gün önce Ekrem İmamoğlu'nun konuk olduğu Tarafsız Bölge programına dair açıklama yaptı. Yayının yarıda kesilmediğini söyleyen Hakan, "Dinle beni ey iki taraf. Ne yalakalık etmeye odaklı bir gazeteciyim ben... Ne de madara etmeye odaklı bir gazeteciyim ben" dedi.

    Ahmet Hakan, 31 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'nı kazanan, ancak daha sonra Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararıyla mazbatası geri alınan Ekrem İmamoğlu ile yaptığı programa dair açıklama yaptı.

    Hakan, "Dinle beni ey iki taraf" başlığıyla yayımlanan yazısında şunları söyledi:

    Cem Küçük
    © Fotoğraf : Twitter
    Cem Küçük: Medya oyunlarıyla İmamoğlu aleyhine iş yapılmak istendikçe ters tepiyor
    "Bir taraf şöyle diyor:

    ‘Abi adamı perişan ettin... Sinirlendi herif resmen... Gerçek yüzünü ortaya çıkardın...’

    Öbür taraf şöyle diyor:

    ‘Abi adam seni perişan etti... Ters köşe oldun... Yerlere serildin... Mahvetti adam seni...’

    İki tarafa birden sesleniyorum:

    Dinle beni ey iki taraf!

    Ne yalakalık etmeye odaklı bir gazeteciyim ben... Ne de madara etmeye odaklı bir gazeteciyim ben.

    Binali Yıldırım karşıma çıktığında... ’Aman da Binali Beyciğim... Yaman da Binali Beyciğim... Nasıl da oylarınızı çaldılar göz göre göre... Hırsız bunlar hırsız’ falan diye goygoy yapmam.

    ‘Binali Bey! Oylarımız çalındı diyorsunuz... Kim çaldı? Ne yani? CHP mi çaldı?’diye sorarım... Hem de üç kere üst üste sorarım...

    Ekrem İmamoğlu karşıma çıktığında... ’Aman da Ekrem Beyciğim... Yaman da Ekrem Beyciğim... Bir güneş gibi doğdunuz İstanbul’umuzun üstünüze... Güneşte leke var, sizde yok’ falan diye goygoy yapmam.

    ‘Ekrem Bey! Oyların tamamının yeniden sayılmasına niye karşı çıktınız’ diye sorarım... Hem de üsteleyerek sorarım...

    Ben soruyu sorarım... Cevap veren de verdiği cevaplarla... Ya perişan olur ya da büyük sükse yapar... Ya inişe geçer ya da yükselişe geçer... Ya bir yıldız gibi parlar ya da bir mum gibi söner...

    Ekrem İmamoğlu'nun konuk olduğu ve Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programı
    © Fotoğraf : Twitter
    CNN Türk: Tarafsız Bölge'de Yıldırım 1 saat 18 dakika 40 saniye konuştu, İmamoğlu yayını 1 saat 25 dakika sürdü
    Bu sonuçlardan hiçbiriyle zerre kadar ilgilenmem. Vallahi de ilgilenmem. Billahi de ilgilenmem.

    BENİM AÇIMDAN EKREM İMAMOĞLU

    DÜN: Aday olarak ortaya çıktığı günden beri hakkında onlarca olumlu yazı yazdım. Belden aşağı vuran tek bir harfim bile yoktur.

    BUGÜN: Programıma çıktığında kendisine en küçük bir nezaketsizlik, saygısızlık yapmadım. Sadece işimi yaptım. Sorular sordum.

    YARIN: İmamoğlu taraftarlarının bilinçli olarak sürdürdükleri linçe rağmen... Ve İmamoğlu’nun bu linçe karşı anlamlı bir sessizlik içinde kalmasına rağmen... Kendisiyle ilgili zerre kadar önyargı taşımadan işimi yapmaya devam edeceğim.

    İMAMOĞLU’CULAR! BAKIN NE DEDİ EKREM BEY!

    Yok yarıda kesmişim... Yok haksızlık yapmışım... Yok acayip sıkıştırmışım... Yok konuşturmamışım...

    Falan...

    Tarafsız Bölge programının sonunda, yani programı kapatmadan hemen önce...

    Ekrem İmamoğlu şunları söyledi:

     ’Gerçekten memnun oldum. Dilerim ve isterim ki bütün kanallar bizi davet etsin, sohbet edelim. Sorulmayan sorular sorulsun. İçtenlikle teşekkür ediyorum size.’

    Ardından da Binali Yıldırım’la ekrana çıkıp benim moderatörlüğümde tartışmak istediğini de sözlerine ekledi.

    Hadi şimdi dağılın!

    KÜFÜRLER, HAKARETLER VE TEHDİTLER

    Emin Çapa
    © Fotoğraf : YouTube
    Eski CNN Türk çalışanı Emin Çapa: İmamoğlu yayını bitsin diye reji telefonla arandı
    Yok yarıda kesmişim... Yok haksızlık yapmışım... Yok acayip sıkıştırmışım... Yok konuşturmamışım...

    Falan...

    Tarafsız Bölge programının sonunda, yani programı kapatmadan hemen önce...

    Ekrem İmamoğlu şunları söyledi:

     ’Gerçekten memnun oldum. Dilerim ve isterim ki bütün kanallar bizi davet etsin, sohbet edelim. Sorulmayan sorular sorulsun. İçtenlikle teşekkür ediyorum size.’

    Ardından da Binali Yıldırım’la ekrana çıkıp benim moderatörlüğümde tartışmak istediğini de sözlerine ekledi.

    Hadi şimdi dağılın!

    SÜRELER NE DİYOR?

    BİNALİ YILDIRIM’la TARAFSIZ BÖLGE

    Başlangıç: 21.28 
    Bitiş: 22.55

    EKREM İMAMOĞLU’yla TARAFSIZ BÖLGE

    Başlangıç: 22.00 
    Bitiş: 23.35

    © REUTERS / Murad Sezer
    İmamoğlu: YSK'nın kararı Türkiye tarihinde en kritik olaylardan birisi
    İSRAFI ANLATTIRMAMIŞIZ

    YALAN: Ekrem İmamoğlu mevcut belediye yönetiminin israfını anlatamamış. Çünkü tam o zaman kesmişiz yayını.

    DOĞRU: İmamoğlu israfı anlattı Tarafsız Bölge’de... Sosyal medya hesaplarında da bu konuda anlattıklarını yayınladı.

    SONUÇ: Yalancılar yalanlarında boğulurlar inşallah!

    PONTUS, YUNAN, RUM

    Benim gözümde köken araştırması yapmak, en büyük ahlaksızlıktır! Kim hangi kökenden gelirse gelsin... Bize ne kardeşim!

    Herhangi bir kişiyi...

    ‘Ermeni’ diye, ’Rum’ diye, ’Yahudi’ diye, ’dönme’ diye güya aşağılamaya kalkışanlardan da, bunları bir aşağılama olarak algılayanlardan da nefret ettim.

    Gazetecilik hayatım boyunca hiç kimsenin kökeniyle hiç ilgilenmedim. Gazetecilik hayatım boyunca kökenlerle ilgilenenleri hep ayıpladım.

    Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’nun Yunan medyasında çıkan sersem ve kıytırık bir haberi siyaset sahnesine çıkarmasından da hiç hoşlanmadım.

    Amacı ne olursa olsun hoşlanmadım.

    Ama bu hoşnutsuzluğum, Tevfik Göksu’yla ilgili olarak maddi gerçekliğin çarpıtılmasına göz yummama da yol açamazdı.

    Tarafsız Bölge’de maddi gerçeğin çarpıtılması şöyle gerçekleşti:

    © REUTERS / Murad Sezer
    'İstanbul’u Pontuslu kazandı' başlığını atan gazeteci: Haberim çarpıtıldı
    Ekrem İmamoğlu, Tevfik Göksu’nun...

    ‘CHP’nin adayı nereli? Trabzonlu! Anladınız siz onu’ dediğini iddia etti.

    Ben de buna itiraz ettim, ’Anladınız siz onu’ diye bir cümlesinin olmadığını söyledim.

    İmamoğlu da ısrarla ve inatla ’Var!’ dedi. Ardından da beni Tevfik Göksu’yu savunmakla suçladı.

    Programdan sonra birlikte izledik videoyu.

    Ve gördük ki: Ben haklıyım!

    Göksu’nun ’Anladınız siz onu’ diye bir cümlesi yoktu.

    Bir kez daha söylüyorum:

    Ben Tevfik Göksu’yu savunmadım, sadece ’Anladınız siz onu’ demediğini söyledim.

    Ne yani? Söylemese miydim? Sussa mıydım?

    Ben sizin çarpıtmalarınızla baş edemedim... Bu bana dert oldu... Ama sizin çarpıtmalarınız karşısında zerre kadar yılmadım... Bu da size dert olsun."

    Etiketler:
    CNN TÜRK, Ahmet Hakan, Ekrem İmamoğlu
    Topluluk kurallarıTartışma
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