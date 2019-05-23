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22:44 23 Mayıs 2019
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    İmamoğlu'ndan Yıldırım'a ortak yayın çağrısı: Eğer konu ikimiz isek ben hazırım

    Türkiye
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    Uğur Dündar'ın sunduğu, Sözcü TV ekranlarında ilk kez yayınlanan Halk Arenası programının konuğu İstanbul'un seçilmiş Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu soruları yanıtlıyor.

    Beylikdüzü Belediyesi'nin Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen programda konuşan İmamoğlu'nun ifadeleri şöyle:

    - Gerekçeli karar beklerken gerekçesiz karar geldi. Hiçbir gerekçe yok. Uzun sayfalar dolusu kararın ahtırlattığı şey şu, edebiyat dersine hazırlanmadığım zaman kompozisyondan sınava tabi isek, bir konuyu yazar dururduk 3 sayfa, 4 sayfa. Konuya hazırsanız 1 paragraf yazardık, o eli öpülesi öğretmenlerimiz 10 verirdi. Beklentilerimizi büyütmüş değildik. Toplumun hiçbir kesiminde şaşkınlık yaratmadı.

    - 250 sayfalık raporun ilk 12 sayfası AK Parti'nin itiraz dilekçesinin özeti. Bu şekilde sayfa dolduruluyor. 38 sayfa da karşı oy kullananların yazıları var. geriye 12 sayfa kalıyor. 17 günde 12 sayfalık bir rapor düzenlenmiş içerisinde hiçbir şey yok.

    - 108 sandıkta tezgah var diyorlar. 754 sandıkta kamu görevlileri yokmuş. Sadece çetelelerde eksik 9 sandık 754'ün içinde. Komedi ayıp yazık günah. Bunların skeçleri yazılacak.

    'HERKES KONUŞSUN, GÖZÜNÜZ KORKMASIN'

    - Gözünüz korkmasın. Konuştukça konuşun. Herkes konuşsun. Bu ülkenin insanları bazen konuşmazsa anlayın ki ağırlığındandır. Mağrurdur. Toplumun her kesiminin konuşmasını istiyorum. O kadar çok konuşun ki o bir avuç insanın sesi hiç duyulmasın.

    - Bu bizim için bir sorumluluk anıdır. Ama asla ve asla moralimizi bozmamalıyız.

    - Gülümsemekten keyif alıyorum. Bu memleketin morale ihtiyacı olduğunu düşünüyorum, moralle çok daha fazla şeyi başaracağını düşünüyorum.

    - İnsanlar uzun yıllar sonra ilk kez, "Bu belediye meclisi bizimmiş" diye hissetti.

    - O kürsüde ben oturmasam da gölgemiz yetti, söylediğim her şeyi geçirdiler.

    'UZUN ZAMANDIR BELEDİYE BAŞKANI YOK, O DA GELDİ'

    - Şeffaflık adil bir İstanbul. Nimetlerini kent halkına yaygınlaştıran, kimseyi ayırt etmeyen yeşil bir İstanbul. Bunları hepsi İstanbul'da var. Uzun zamandır belediye başkanı yok o da geldi.

    - Ubeydullah dedemizin dediği gibi, ziyaretimizde, 'Emanetimizi aldılar, sana teslim ettiğimiz emanetimizi çaldılar' dedi. Türkiye herhangi bir Ortadoğu ülkesi değildir. Bütün dünya bilsin ki biz demokrasi ile buluşacağız.

    - Bu herhangi bir seçim değil. Rehavet yok. Sıfır hata ile bu süreci bitireceğiz.

    'CNN TÜRK KATILDIĞIM PROGRAMI ÇEKEN KAMERAMANLARI İŞTEN ÇIKARMIŞLAR'

    - İnşallah doğru değildir. CNNTÜRK'te katıldığım programı çeken 4 kameramanın işine son verildiğini duydum. Eğer bunu CNNTÜrk birkaç gün içerisinde yalanlamazsa, sukut ikrardandır. Yani kabul etmiş olursunuz. Beni çeken kameramanın ne suçu var?

    - Adamlar 18 günde yaptıklarımızı çekemiyor onları kopyalıyorlar.  Bu kardeşinizin 1800 günde ürettiklerini görseler çatlarlar herhalde.

    - O kadar tükenmişler ki, 'çaldılar' dediler. Sayın cumhurbaşkanı çaldılar diyor, eski başbakan çaldılar diyor. Kim kardeşim kim çaldı? Siyaseten söylenmiş söz demiş. Hırsızlık dünyanın en kötü işi. Ne olursa ama bu. Bir insanın hakkını, emeğini, geleceğini çalmak. Siz diyorsunuz ki bu lafı siyaseten söyledim. Bu kadar basit değil bu iş. 250 sayfalık bu hikayede çaldılar yok.

    '18 GÜNDE BİZE YAKIN ÇALIŞANLARIN BÜYÜK KISMINI SULTANBEYLİ'YE SÜRMÜŞLER'

    - 18 gün görev yaptık. Orada daha önce çalışan aynı insanlar bize hizmet ettiler. Öğrendik ki bize yakın çalışanların büyük bir kısmı Sultabeyli'ye sürülmüş.

    - İBB çalışanları bakacak ki bu adam zorla bizi mitinge götürmüyor. Mitinge götürmek için insanlara hazirun cetveli imzalatmıyor. İnsanlar bakacak ki bize siyasi görev vermiyor. 6 ay sonra zihinlerindeki bütün siyasi önyargıları atacaklar.

    YILDIRIM'A ORTAK YAYIN ÇAĞRISI

    - Ben hazırım sayın Yıldırım. Eğer konu ikimiz isek ben hazırım. Bir düello için değil, bir medeniyet için bu ülkede 2 insan konuşabiliyormuş'un ispatı için istiyorum. Düello için değil. Keşke kabul etseniz, Türkiye'nin normalleşmesine çok büyük katkı sağlamış olursunuz. Ben bile alkışlarım sizi sayın Yıldırım.

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