Kılıçdaroğlu: YSK, gerekçeli kararıyla kendisini yok hükmünde saymıştır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, YSK'nın İstanbul seçimine ilişkin gerekçeli kararını değerlendirirken, "YSK o kararı ile kendisini yok hükmünde saymıştır" ifadesini kullandı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, CHP Spor Kurulu tarafından 'Kurtuluştan Kuruluşa Milli Mücadele Tarihinin 100. Yılı Ankara Etkinlikleri' kapsamında, genel merkez bahçesinde düzenlenen etkinlikleri izledi.

© Fotoğraf : DHA YSK, İstanbul için gerekçeli kararı açıkladı

Çeşitli spor kulüplerinin jimnastik, masa tenisi, güreş, okçuluk dallarındaki gösterilerini izleyen Kılıçdaroğlu, günün anısına '100. Yıl Onur Çınarı' dikim törenine katıldı. Kılıçdaroğlu, gençlerle beraber Selanik ve 81 ilden getirilen toprakları çınarın dibine attı.

Törenden ayrılırken gazetecilerin Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul seçimlerine ilişkin gerekçeli kararı sorulan Kılıçdaroğlu, "Hangi gerekçeli karar? YSK o kararı ile kendisini yok hükmünde saymıştır" dedi.