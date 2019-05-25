Fatih Altaylı: 'Makam araçlarındaki çakarlı lambaları sökün' talimatına uymamakta direniyorlar, çünkü ezikler

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, "Yine en üst düzeyde talimat verildi. ‘Makam araçlarınızdaki çakarlı lambaları sökün’ talimatı" dedi. Altaylı, "O çakarı takınca birden bire kendilerini adam zannetmeye başlıyorlar. Ruhlarındaki eziklik ortadan kalkıyor. Kendilerini önemli ve değerli görüyorlar" dedi

Fatih Altaylı, "Bu ceza ne, teşekkür mü ediyorsunuz" başlığıyla yayımlanan yazısında "Yine en üst düzeyde talimat verildi. ‘Makam araçlarınızdaki çakarlı lambaları sökün’ talimatı" ifadesini kullandı.

Altaylı şöyle devam etti:

"Bu üçüncü kez verilişi.

Ne demiştim, hatırlarsınız.

‘Sökmezler, bu ayrıcalıktan vazgeçmezler’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Evladını kes’ dese kesecek tarzda adamlar, ‘Çakardan vazgeçin’ gibi basit bir talimata uymamakta direniyorlar.

Niye?

Çünkü ‘Ezikler’

Şöyle bir çevrenize bakın.

En sıradan bir günde, yanınızdan kaç adet çakarlı otomobil emniyet şeridini kullanarak geçiyor.

10, 20, 30...

Genelde çok daha fazla.

Cumhurbaşkanını, TBMM başkanını, bakanları, belediye başkanlarını anladık diyelim.

Göreve giden polis araçlarının zaten hakkı var.

Keza ambulansların da.

Ya gerisi...

Hiç böyle bir hakları yok.

Ama o çakarı takınca birden bire kendilerini adam zannetmeye başlıyorlar.

Ruhlarındaki eziklik ortadan kalkıyor.

Kendilerini önemli ve değerli görüyorlar.

Kimbilir belki de cinsel yetersizliklerini bile unutuyor olabilirler bu yolla.

İktidar sahibi olduklarını zannediyorlar tahminen.

O yüzden 10 değil, 100 kere talimat yayınlansa o çakardan vazgeçmezler.

Hiç boşuna uğraşmasın kimse. "