Gazeteci Önkibar'a saldırıyla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Gazeteci Sabahattin Önkibar'a yapılan saldırıyla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

© Fotoğraf : Twitter Gazeteci Sabahattin Önkibar saldırıya uğradı

Gazeteci Sabahattin Önkibar, Ankara'da evine 300 metre kala 3 kişi tarafından yumruklu saldırıya uğradı.

Saldırganlar çevredeki esnafın müdahale etmesinin ardından kaçtı. Saldırının ardından hastaneye kaldırılan Sabahattin Önkibar'ın sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi. Önkibar saldırganlardan şikayetçi oldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, gözaltı kararı verilenlerden 3'ü, Önkibar'ı darp etti, diğer kişi ise 3 şüpheliye araç kiraladı.

Başsavcılık aracı kiralayan kişinin de olayla ilişkisi olabileceğini bildirdi.

Yine Başsavcılığa göre, Önkibar'ı darbeden 3 şüpheli ile bunlara araç kiralayan ve olayla bağlantısı olma ihtimali değerlendirilen bir kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalananların emniyetteki işlemleri sürüyor.