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09:15 27 Mayıs 2019
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    Ekrem İmamoğlu'nun konuk olduğu ve Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programı

    Ahmet Hakan'dan İmamoğlu'na: Şu bir avuç kötü insana da bir şey söyle

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, CHP tarafından yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday gösterilen Ekrem İmamoğlu'na bir çağrı yaptı ve kendisine edilen küfürler için bir şey söylemesini istedi.

    Ahmet Hakan, Hürriyet'te "Gazetecilere saldıranlar nereden alıyorlar cesareti?" başlığıyla yayımlanan yazısında "Şu bir avuç kötü insana da bir şey söyle Ekrem Bey" ifadesini kullandı.

    Hakan şunları kaydetti:

    "Dün partisinin ’İstanbul Gönüllüleri’ toplantısında şöyle dedi Ekrem İmamoğlu:

    Emin Çapa
    © Fotoğraf : YouTube
    Eski CNN Türk çalışanı Emin Çapa: İmamoğlu yayını bitsin diye reji telefonla arandı
    ’Biz bu bir avuç ağzı kötü insana, bu milletin ahlakıyla, vicdanıyla ders vereceğiz. İyilik kazanacak. Güler yüzlü olacağız.’

    Şahane bir mesaj...

    Alkış... Alkış... Alkış...

    Sonuna kadar alkış...

    Fakat şöyle bir durum da var:

    Tam bir haftadır...

    En kibarı...

    ‘Senin an...ı s....z’ olan...

    Küfürlü, tehditli mesajlar alıyorum kendilerinin Ekrem İmamoğlu taraftarıolduğunu gördüğüm, anladığım tiplerden...

    Keşke Ekrem İmamoğlu...

    Taraftarları arasında yer alan bu bir avuç ağzı kötü insana da...

    Bu milletin ahlakıyla, bu milletin vicdanıyla bir ders verse.

    Ahmet Hakan
    © Fotoğraf :
    Ahmet Hakan: Tevfik Göksu ile ilgili benim durduğum yer bu kadar berrak, bu kadar net
    Minnacık bir ders bile kabulümdür.

    BİR AÇIKLAMA GELDİ İMAMOĞLU CENAHINDAN

    Geçen gün yazdığım bir yazıda...

    İmamoğlu’nun ana akım bir Yunan gazetesine röportaj verdiğinden söz etmiştim.

    Bununla ilgili olarak...

    Ekrem İmamoğlu’nun kampanya ofisinden bir açıklama geldi.

    Aynen yayınlıyorum:

     ’Yunan medyasıyla ilgili tartışma, bir internet gazetesi olan Themanews üzerinden, bu gazeteden Güneş gazetesinden alıntılama yapmasıyla başladı. Yani Etnos üzerinden başlamadı. Kıytırık ifadesi, o internet gazetesi ile ilgilidir. Etnos’a gelince... Muhabir, Ekrem İmamoğlu’nun bir programını izlemek istedi. İzlemesi 29 Mart günü Ümraniye’den öğleden sonra başladı. Başkan’la seçim otobüsünde bir fotoğraf çekimi yaptı, birkaç soru yöneltti, yanıtını aldı. Bunlar da işsizlik, kadın hakları, siyasi programlar çerçevesinde kaldı. On dakika dahi sürmedi. Muhabir, söz konusu yazısını seçimden sonra kaleme aldı.’"

    Etiketler:
    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), CHP, AK Parti, Küfür, CNN TÜRK, Ahmet Hakan, Ekrem İmamoğlu
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