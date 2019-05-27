Süleymaniye'nin duvarına kablo geçirmek için delik açıldı

İstanbul'un en önemli tarihi ibadethanesi sayılan, Kanuni Sultan Süleyman adına 1551-1557 arasında Mimar Sinan'ın inşa ettiği Süleymaniye Camii'nin sağ minare girişinin izinsiz olarak delindiği ortaya çıktı.

Milliyet gazetesinden Mert İnan'ın haberinde görüşlerine yer verilen İstanbul Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Kemal Kutgün Eyüpgiller, minaredeki tahribatı "Kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

Eyüpgiller, "Restorasyon sonrası açılan bir delik olduğu aşikar. Restorasyonu uygulayan firmanın anahtar tesliminden sonra yapılan bu tahribat gerçekten hepimizi derinden üzdü. Kablo deliği ile hoparlöre hat döşemişler. Kullanıcıların duyarsızlığından artık bıktık. Minarede açılan kablo deliğinin kim veya kimler tarafından yapıldığı ortaya çıkartılmalı. Tarihi bir eserin taşını keyfinize göre delip, tahrip edemezsiniz. Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden izin almanız gerekir. Böyle bir izin var mı yok? Üstelik bu tahribatı yaptığınız eser Süleymaniye. Artık sözün bittiği yerdeyiz" dedi.

'KİMSE İZİN VEREMEZ'

Eski eserlere yönelik bilinçsizliğe karşı eğitim ve sosyal sorumluluk projeleri başlatılması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Eyüpgiller, şunları söyledi:

"İnsanlara eski eserlerin, kültürel ve insanlık mirası olduğunu anlatmamız gerekiyor. Her kullanıcı kendi görüş ve keyfine göre hareket etmemeli. Şayet camiyi yönetenler müftülük veya vakıfların kapısını çalmış olsa, böyle bir rezalete kimse izin vermezdi. Süleymaniye çok başarılı ve emek harcanan bir restorasyondan geçti. Çok güzel bir çalışma yapıldı. Ufacık gözüken bir detay hepimizi üzmüştür. Dünyanın neresinde olursa olsun, hat geçirmek için Mimar Sinan'ın en önemli eserlerden birini 'Deldim' derseniz sizi kınarlar."