Erdoğan'ın Yassıada ziyaretinde NTV sunucusu Haksever'in mikrofonu açık unutuldu: Neresi yaslı be, canına okumuşsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün gerçekleştirdiği Yassıada ziyaretinde NTV sunucusu Oğuz Haksever'in mikrofonu açık kaldı.

NTV'nin saat 13.00 bülteni sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yassıada ziyareti ve oradaki açıklamalarının ekrana geldiği sırada, Erdoğan'ın "Yassıada demiyorum, yaslı ada diyorum" ifadelerinin ardından mikrofonunun açık kaldığının farkında olmayan Haksever'in "Neresi yaslı ada be. Canına okumuşsun" dediği duyuldu.

Aksever'in ayrıca yayın akışına göre sunması gerektiği 14 bülteninde de yer almadığı görüldü.

Erdoğan'ın Yassıada ziyaretinde NTV sunucusu Oğuz Haksever'in mikrofonu açık unutuldu: Neresi yaslı be, canına okumuşsun https://t.co/N6W9NRMR6y pic.twitter.com/DqJlhKLXM7 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 27, 2019

​Aksever'den ise konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"27 Mayıs 2019 günü 13.00 bülteni yayınında Yassıada'daki düzenlemelerle ilgili haberi sunduktan sonra, haber yayına girdiğinde Sayın Cumhurbaşkanı "Yassıada değil, yaslı ada"cümlesini sarf ettiği sırada, "Ne yaslı ada be, canına okumuşsun" şeklindeki sesim, üzerimdeki mikrofonlardan yayına girdi.

Buradaki kastıma açıklık getirmek zorunda hissediyorum.

Yassıada'daki düzenlemelerin, bence 'Bu çok önemli mekanda olması gereken hüzün havasını' yansıtmadığı kanaatine sahibim.

Sayın Cumhurbaşkanı'nın o sözlerini duyunca kendi kendime söylenirken "...okumuşsunuz" dememe rağmen durum ses masasından fark edilince sesimi hemen kıstıklarında son bölüm, "okumuşsun" diye yayına çıkmıştır.

Aslında tepkim projeyi hazırlayanlara yöneliktir.

Yayın sırasında oluşan bu talihsizlikten ötürü tüm kamuoyundan özür diliyorum.

Saygılarımla"