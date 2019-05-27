Gazeteci Önkibar'a saldıranlar serbest bırakıldı

Önkibar'ı darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheliler İ.A, İ.Y, İ.Ü ve İ.K emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.
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Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren zanlılar, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Mahkeme, sanıkları adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.
Önkibar, birkaç gün önce Ankara'da evine 300 metre kala 3 kişi tarafından yumruklu saldırıya uğramıştı.
Saldırganlar çevredeki esnafın müdahale etmesinin ardından kaçmış ancak daha sonra gözaltına alınmıştı.
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