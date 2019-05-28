FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 74 gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçla Bürosu'nca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, daha önce alınan itirafçı beyanlarında adı geçen ve örgüt içi iletişimde kullanılan sabit kontörlü- ankesörlü hatlardan aranan yeni isimlere ulaşıldı.
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Bu kapsamda, 32'si muvazzaf asker olmak üzere 74 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelileri yakalamak için sabah erken saatlerde operasyon başlattı.
Şüpheliler arasında 6 albay, 2 yarbay ve 3 binbaşı da bulunuyor.
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