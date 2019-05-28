İmamoğlu Al Arabiya'ya konuştu: Kaybedersem ve seçimin adil geçtiğine ikna olursam itiraz etmem

Al Arabiya kanalı, Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İBB seçimlerini iptal etmesini 'belli bir iradenin dayatması sonucu baskı altında kalarak verilmiş yanlış bir karar' diye niteleyen sözlerini başlığa çıkardı.

'YSK'nin büyük baskı altında bulunduğunu' ve 'olgulara dayanmayan bu yasadışı kararın verilmesini hükümetin istediğini düşünmek durumunda olduklarını' belirten İmamoğlu, 'Türkiye'nin seçim tarihinde ilk kez İstanbul yerel seçimlerinin iptal edildiğine, bunun demokrasi adına çok üzücü bir karar olduğuna' dikkat çekti. 'Eğer yenilenen seçimi kaybederse ve seçimin adil geçtiğine ikna olursa AKP'nin sonuçlara itiraz etme yoluna girmeyeceğini' söyledi.

Yeniden seçime boykot etmek varken neden katıldığının sorulması üzerine, İmamoğlu, konuyu CHP Genel Başkanı ve Genel Sekreteri ile görüştüğünde "Bu seçimleri boykot edersek Erdoğan ile partisi sevinçten ellerini ovuşturur ama ne bizim ne de demokratik süreç için coşku verici olur. Sonuna dek bu seçim mücadelesinin içinde kalmalıyız" mesajı verdiğini anlattı.

Kampanyası boyunca zaferden emin gözüktüğünün, bu iyimserliğinin kaynağının nereden geldiğinin sorulması üzerine, İmamoğlu, şunları söyledi:

"Her şeyden önce ortak vicdan. Biz vicdan sahibi insanlarız, biz haklara, yasalara, adalete inanıyoruz. İstanbul'un 16 milyon nüfusu ya da büyük bölümünün Ekrem İmamoğlu'nu yarı yolda bırakmayacağına kesinlikle inanıyorum. Biz bunu görüyoruz ve fark ediyoruz, çünkü seçimlerin yenilenmesinin hiçbir yasal mantığı yok. Seçim hazırlıklarının hepsi hükümetin kontrolü altında yapıldı, benim değil. Seçimlerde başarısız olunca kendi hatalarıyla ilgili bizi suçlayıp sorumlu tuttular. Seçimleri yasadışı ilan edenler ve sandık yetkililerinin ihlalde bulunduğunu söyleyen onlar. siz hükümet olarak dediniz bunu, biz değil."

"Tüm bu gelişmeler ve seçimin yenilenmesi kararının ışığında olan bitenlerin değerlendirilmesi sonucunda ister İstanbul'da isterse Türkiye genelinde yurttaş vicdanının benimle dayanışma içinde olduğunu düşünüyorum, çünkü benim geçen seçimi hakkımla kazanmış olduğumu biliyorlar. Gelecek seçimi de kazanacağımı düşünüyorum, bundan eminim."

Bazı partilerin adaylarının kendisini desteklemek için çekilmesinden memnuniyetini ifade eden CHP'li yerel siyasetçi, hatta bazı rakiplerinin bile kendisini desteklediğini söyledi:

"Bazı rakiplerim beni destekledi: AK Parti ile MHP liderliğindeki Cumhur İttifakı. Bu ittifaktan bazı partilerin bilmeden beni desteklediğini düşünüyorum. Cumhur İttifakı'nın da desteğini alacağımı düşünüyorum. Ocak ayında hangi noktadan başladığım ve nerede bitireceğim çok şey vaat ediyor."