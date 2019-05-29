Kurtulmuş: Eksiklerimizi, hatalarımızı tedavi edeceğiz

Cihannüma Derneği Ankara Temsilciliğinin sahur buluşması programına katılan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Ramazan ayı boyunca bir çok sofraya katıldık, buranın başkanın bir anlamı var. Her arkadaşımızın hayatında büyük bir mücadelenin olduğunu biliyoruz. Masalardaki arkadaşlarımızın çoğunu ben de tek tek tanıyorum. Bir kısmını uzun yıllardır tanıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Sizlerin yetişmenizde emeği bulunan, bizlerin yetişmesinde emeği bulunan bütün büyüklerimizden Allah razı olsun" dedi.
"Çünkü biliyorduk ki güçlü bir siyasi hareket üç temel özelliğe sahip olur, ancak bu üç temel özelliğe sahip olanlar vasıtasıyla yürütülür. İddia sahibi olmak, irade sahibi olmak ve bütün bunların üstesinden gelebilecek bir kararlılıkla yoluna devam etmek. İddiamız vardı, o iddiamızı gerçekten yeni ve güçlü bir Türkiye, bütün mazlum milletlerin öncüsü olabilmek idealini hep bizden öncekilerden aldık, bir fikri süreklilik olarak bugünlere kadar getirdik. İrademiz vardı, karşımıza çıkanlarla mücadeleden hiç vazgeçmedik”
'DÜNYADA BÜYÜK OLUŞLAR VE ALTÜST OLUŞLAR YAŞIYORUZ'
Bu siyasi kadronun, bu yetişmiş kadronun hiçbir zaman resmin bir parçasına bakarak görüşlerini oluşturmadığının altını çizen Kurtulmuş, hep büyük resmi gördüklerini ve iyi tanımladıklarını söyledi. Sadece oyunun bir parçasına bakarak, oyunun bir parçası üzerinden dünyayı tanımlamaya kalkmanın Türkiye'nin meselelerini çözümlemeye kalkmanın kifayetsiz kalacağını dile getiren Kurtulmuş, şunları kaydetti:
"Büyük fotoğrafın parçalarını hep birleştirdik. Birleştirdiğimiz fotoğrafta Türkiye'nin ve dünyanın yerini çok güzel tespit ettik. Bugün de yaşadığımız coğrafyada, bu bölgede ve küresel olarak yaşanan olaylara baktığımızda meselelerin hiçbirini tek başına alıp görmek doğrudan bir çözümlemeye ulaşmak mümkün değildir. Dünyada büyük oluşlar ve altüst oluşlar yaşıyoruz. Tam da bu noktada yine bakın dünyadaki bütün olayların döndüğü yer Ortadoğu coğrafyasıdır. Bereketli hilalin etrafıdır. Bu bir tesadüf değildir. Amerikan yönetimi böyle istiyor diye, Çin yönetimi böyle istiyor diye, Rusya, Avrupa falanca böyle istiyor diye değil, tarih boyunca böyle olduğu için buralar yeniden hareketleniyor”
'TÜRKİYE'NİN DOĞU AKDENİZ'DEKİ HAKLARINI KORUMASINDAN RAHATSIZLIK DUYUYORLAR'
"Kendileri Doğu Akdeniz'de cirit atarken Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklarını korumasından fevkalade ciddi şekilde rahatsızlık duyuyorlar. Türkiye'nin Güney Kıbrıs'ta ve Kıbrıs'ın etrafında bir şekilde doğalgaz ve petrol araması meselesi uluslararası sistemin yeniden yapılanmasında öncü olmak isteyen bir takım unsurları fevkalade tedirgin ediyor”
DEAŞ'ı, PYD'yi, YPG'yi ve diğer terör örgütlerini bölge halklarının başına kimin bela ettiğini soran Kurtulmuş, "Bunların ellerine bu silahları kim veriyor? Bu örgütlerin uluslararası alanda siyasi desteklerini kimler sağlıyor? Bu kadar büyük ordular haline getirdikleri bu yerel terör örgütlerini nasıl oluyor da uluslararası bir terör network'ü haline dönüştürüyorlar? Burada mesele sadece ve sadece üç beş tane terör örgütü üzerinden kendi vekalet savaşlarını sürdürmek değil, mesele Türkiye'nin de içinde bulunduğu coğrafyayı yeniden şekillendirmek, siyasi haritaları değiştirmektir. Buna inşallah Türkiye müsaade etmeyecektir” değerlendirmesinde bulundu.
'BİZ KENDİ EKSENİMİZİ TAHKİM ETMEYE ÇALIŞIYORUZ'
S-400 krizinin sadece bir pazarlıktan dolayı ortaya çıkan bir kriz olmadığını ifade eden Kurtulmuş, şunları kaydetti:
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SEÇİMLERİ
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 23 Haziran'da yapılacak yenileme seçimine de değinen Kurtulmuş, milletin 23 Haziran'da Binali Yıldırım'a büyük bir destek vereceğini dile getirdi.
31 Mart seçimlerinin esasında bir belediye seçimi olmasına rağmen ilk andan itibaren bir yerel seçim olmanın çok ötesine geçtiğini aktaran Kurtulmuş, 23 Haziran'da yapılacak seçimin yerel seçimin ötesinde bir noktaya doğru götürmeye çalışıldığını dile getirerek, şöyle devam etti:
"Bu mesele maalesef geçen 31 Mart'ta çok netti. Önümüzdeki günlerde yine netleşecek karşımızdaki CHP'nin adayı karşısında cümle büyük Türkiye idealinin muharızı kim varsa onlar karşıya geçti. FETÖ'nün desteğini sağladılar, PKK'nın, PYD'nin, Kandil'in açık destekleri. Aynı şekilde birbiriyle bir araya gelmeyecek çok sayıda siyasi parti ve grubun desteklerini sağladılar. Amaçları İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerini kazanmak değil. Amaçları bazılarının söylediği gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesini AK Partiye kaybettirmekti. Dolayısıyla böyle bir motivasyonla ve gerçekten Türk siyasi tarihinde görülmemiş ittifaklarla 31 Mart'ı geride bıraktık”
İki temel gerekçeyle seçimlerin iptaline Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) karar verdiğini hatırlatan Kurtulmuş, şu değerlendirmelerde bulundu:
'EKSİKLERİMİZİ HATALARIMIZI TEDAVİ EDECEĞİZ, YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ'
İstanbul seçimleri ile ilgili yükümlülükleri olduğunu anlatan Kurtulmuş, tanıdıklara ulaşılarak 23 Haziran seçimlerini inşallah büyük bir farkla kazanacaklarını, çalışmayı ve çabayı ortaya koyacaklarını belirtti. Kurtulmuş, insanların hata yapabileceği gibi siyasi organizasyonların da hatalar yapabileceğini dile getirerek, şöyle konuştu:
Cihannüma Derneğinin sahur programına Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, bazı milletvekilleri ile çeşitli sivil toplum örgütlerinin temsilcileri de katıldı.
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