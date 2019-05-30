Takan: Saraya çok yakın bir anketçi, son yaptığı saha çalışmasını Erdoğan'a sundu

Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Takan, 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimine ilişkin olarak "Saraya çok yakın bir anketçi, son yaptığı saha çalışmasını Erdoğan'a sundu. Ankete göre Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım'ın 3 puan önünde" iddiasını ileri sürdü.

Ahmet Takan, Yeniçağ'da " Erdoğan yine aldanıyor mu?.. " başlığıyla yayımlanan yazısında "Doğal olarak, çok merak ettiğiniz, tekrarlanacak İstanbul seçimi ile ilgili de bir kulis notu aktarayım" ifadesini kullandı.

Takan şöyle devam etti:

"Saraya çok yakın bir anketçi, son yaptığı saha çalışmasını Erdoğan'a sundu. Ankete göre Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım'ın 3 puan önünde. O anketçi Erdoğan'a dedi ki; ‘Ekrem, hata yapmazsa kazanır’.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 23 Haziran'a 2 hafta kala İstanbul'a gidip Ekrem İmamoğlu'nun seçim çalışmalarına katılacağını duydum. Dilerim, Mansur Yavaş, kimsenin bulunmadığı bir odada Ekrem İmamoğlu'na tecrübelerini anlatıp ona bazı tavsiyelerde bulunur. Hatta bunu son 2 haftayı beklemeden yapar."