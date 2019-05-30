Beşiktaş'ta 35 seçim kurulu üyesinin görevi iptal edildi

Beşiktaş İlçe Seçim Kurulu, sandık kurulu başkanı ve memur üyesi olarak görevlendirilen bin 257 kişiden, halen siyasi parti üyesi olduğu tespit edilen 35'inin sandık kurulu görevlerinin kaldırılmasına karar verdi.

Beşiktaş İlçe Seçim Kurulu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 23 Haziran 2019 Pazar günü yapılacak yenileme seçimlerinde, sandık kurulu başkanı ve memur üyesi olarak ilçede görevlendirilen 1257 kişiden, halen siyasi parti üyesi olduğu tespit edilen 35'inin yerine, engel hali bulunmayan kamu görevlilerinin atanmasına hükmetti.

İstanbul'daki yenileme seçimlerine ilişkin CHP ve İYİ Parti Beşiktaş ilçe başkanlıklarının, sandık kurulu görevlileri hakkında yaptığı itirazlar, Beşiktaş İlçe Seçim Kurulu'nca karara bağladı.

Kurul, kaymakamlıkça bildirilen görev ayrıntılarına dair listede kadroları 6475 sayılı ''Posta Hizmetleri Kanunu'na tabi idari hizmet sözleşmeli işçi'' yazılı 8 kişiden görev verilen ve ''kararın eki 1'' sayılı listede bilgileri yazılı 3 kişinin sandık kurulu görevlerinin kaldırılmasına ve yerine engel halini bulunmayan kamu görevlisinin atanmasına karar verdi.

YERLERİNE ENGEL HALİ BULUNMAYAN KAMU GÖREVLİSİ ATANACAK

Sandık kurulu başkanı ve memur üyesi olarak görevlendirilen bin 257 kişiden, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca siyasi parti üyesi olduğu ve üyeliklerinin halen devam ettiği tespit edilen 35'inin sandık kurulu görevlerinin kaldırılmasına ve yerlerine kaymakamlık listesinde bulunan ve başkanlıkça belirlenecek engel hali bulunmayan kamu görevlilerinin atanmasına hükmeden kurul, bu 35 kişi ile ilgili olarak yasal değerlendirme yapılmak üzere kurumlarına bilgi verilmesi hususunda, Beşiktaş Kaymakamlığı'na, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan yazılar da eklenmek suretiyle yazı yazılmasını oy birliğiyle kararlaştırıldı.

Kurulun kararında, ilçe seçim kurulu başkanı, 2 üye memur ile AK Parti, CHP, İYİ Parti ve MHP'den birer üyenin imzası bulunuyor.