İmamoğlu'ndan Yıldırım'a 'kadro' yanıtı: Önce kendi çocuklarına baksın

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, "Yönetime gelseler bile İstanbul'u yönetecek kadroları yok" diyen AK Partili rakibi Binali Yıldırım'a "Tavsiyem önce kendi çocuklarına baksın" yanıtını verdi. İmamoğlu, "Yıllarca sadece bir kişinin iki dudağının arasından talimat alanların ne yazık ki zihni köreliyor" dedi.

YSK'nın 31 Mart seçimlerini iptal etmesiyle birlikte 23 Haziran'da tekrarlanacak olan İBB başkanlığı seçimleri kapsamında çalışmalarını sürdüren Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul eski meclis üyeleri ile Şişli Belediyesi Cemil Candaş Kültür Merkezi'nde bir araya geldi.

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in de katıldığı etkinlikte ilk konuşmayı CHP eski grup başkanvekillerinden Ertuğrul Gülsever yaptı.

Sözcü gazetesinden Fatma Vurgun'un haberine göre Gülsever, "Bu seçimi 50 kez yapsalar 50 kez yine kazanacağız. Mevcut siyasal iktidarın kendince hor gören, aşağılayan, kibirli tavırlarına karşı hep beraber mücadele ettik. Kanımız içimize aktı ama mücadeleden vazgeçemedik. En büyük zalimliği Ekrem İmamoğlu’na yaptılar. Projelerini engellemek, başarısız kılmak için ellerinden geleni yaptılar. Ama kalelerimizi elimizden alamadılar" ifadelerini kullandı.

'ONLAR ARAYA REKLAM SOKSA DA BİZ KENDİMİZİ İSTANBUL'DA İKTİDAR GÖRÜYORUZ'

Gülsever'in ardınan söz alan İmamoğlu, şunları söyledi:

"Her ne kadar onlar araya reklam alma gibi bir duruma kendilerini soksa da biz kendimizi İstanbul'da iktidar görüyoruz. Bazı psikolojileri iyi görüyor, iyi anlamaya çalışıyorum ve buradan asla ve asla kendisine yapılmasını istemediği şeyi, bir başkasına güç eline geçtiğinde yapacak karaktersizlikte bir adam değilim. Çünkü bu bir karaktersizliktir. Tevazuu, insanlarla buluşabilmeyi, konuşabilmeyi ilke edinmiş, bunun toplumsal barışa katkısı olduğunu bilen birisiyim. Şöyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Bir mevki sahibi olduğunda, mevzi ele geçirdiğinde başkalaşan, kibir dolu, en yakın arkadaşınız olabilir, bugüne kadar çay-kahve içtiğiniz biri olabilir. O mevziyi ele geçirdiğinde aman Allahım. Benim arkadaşlarım oldu, sarılması değişti. Daha düne kadar kucaklaşıyorduk. Kol bükülmez bir mesafede, araya mesafe koyuyor. Bir resmi törende dedim ki birine; 'Ya adam gibi sarıl ya da elini uzatma kardeşim. Sizi bir kalıba mı sokuyorlar? Rakip siyasi partinin yöneticisiyle selamlaşma, onunla tokalaşma mı diyorlar? Üstten bak mı diyorlar?’ Nasıl bir eğitim alıyorsunuz. Yüzlerine söyledim. Bizim bulunduğumuz siyasi ahlak, yeriniz, makamınız ne olursa olsun, ‘Asla değişme’ der. ‘Neysen osun’ der. Siyaseten, eğer bir kademe yükselmişsen, benim ruhumda bana hissettirdiği şey, aman daha fazla tevazu sahibi ol. Daha fazla eğil ki insanlar adam görsün. Kendi namıma söylemiyorum. Herkes adam olsun, kadın olsun, insan olsun."

'YOLUMUZ 23 HAZİRAN'A KADAR DEĞİL'

"Biz artık İstanbul’da iktidarız" diyen İmamoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Evet, demokrasiye bir zarar vermişlerdir, bir darbe vurmuşlardır ama bunu tamir edeceğiz hep birlikte. Sorumluyuz. Türkiye Cumhuriyeti tarihine dönüp baktığımızda, tarihi ve en önemli sorumluluklardan birinin olduğu döneme denk gelmiş insanlarız. Vazifemizi iyi yapmazsak, omuzlarımızda o yükü hissetmezsek, tarih bizi yarınlarda affetmez. 16 milyon insanın hepsi bir şeyler yapmak zorunda. Her biriniz Ekrem İmamoğlu’sunuz, ben de sizlerim. Bu şekilde yürüyoruz. Böyle bir yol arkadaşlığı. Çok uzun bir vaktimiz yok. Kalan 23 gün içerisinde temel duruşumuzu asla değiştirmeyeceğiz. Onlar diyor ya, ‘Kızıyor, değişti’. Biz, asla değişmedik, değişmeyeceğiz. Tevazuyla, herkese eşit gözle bakan, hiç kimseyi yadırgamayan, uzaklaştırmayan, konuşan, anlatan… Evet, doğrudur. Bazı insanlar sahada bilinçli dolaşmaktadır. İnanmak ve ikna olmak düşüncesi yoktur. O insanlara karşı çok fazla vakit ayırmadan ama asla münakaşa etmeden bir süreç yaşayıp, yaşatıp her gün kimi ikna ederim diye 23 gün geçirmeliyiz. Her biriniz ilgili partinizle, bizle ilgili hafızanız var. O hafızaları zorlayacağız. Bu memleketin iyi tecrübelere, kötüyü, kötü koşulları görmüş, baskıyı, ezilmeyi görmüş tam tersini yapmak için ruh hali uygun insanlara ihtiyaç var. Ve bunları şeffaf yapacağız. Yol arkadaşlığı yapacağız. Yolumuz 23 Haziran’a kadar değil."

'YILLARCA BİR KİŞİNİN İKİ DUDAĞININ ARASINDAN TALİMAT ALANLARIN ZİHNİ KÖRELİYOR'

Rakibi AK Partili Binali Yıldırım’ın “Yönetime gelseler bile İstanbul’u yönetecek kadroları yok” sözlerine de cevap veren İmamoğlu, şunları söyledi:

“Ya siz ne diyorsunuz ya? 81 milyon insanda ne cevherler var. Partinin içindeki insanları bırak, 81 milyonun insanın içinde burada bulunan hanımefendiler, beyler ben kendi çocuğuma baktığımda bizim onlara yetmek konusunda ne kadar sıkıntılı olduğumuzu hissediyorum. O lafı eden sayın Yıldırım’a tavsiyem önce kendi çocuklarına baksın. Ondan bile aciz bence. 81 milyon insan içinde çok kıymetli kadrolar var. Liyakata değer vermeyen ve yıllarca sadece bir kişinin iki dudağının arasından talimat alanların ne yazık ki zihni köreliyor. Toplumu göremiyor. Biz, toplumun tamamından yararlanmak için yönetime talibiz. Ekonomide, eğitim de… Millet devleti hatırlayacak, devlet de milleti hatırlayacak. 5 yıl muhalefeti yaşadım, 5 yıl iktidarı. Şimdi İstanbul’da bunu yaşayacağız."

'ANALİZ UZMANLARI TUTUP TAKİP EDİYORLARMIŞ'

© AA / Muhammed Enes Yıldırım Fehmi Koru: Emir büyük yerden gelmiş, medyaya İmamoğlu'nun adının kullanılmaması telkin edilmiş

23 Haziran’da sandıkta herkesin görev almasını isteyen İmamoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Benim inancım tam, çok rahatım. Benim içim rahatsa bir anlamı var demektir. Karşı tarafın tedirginliğini, kaygısını şuradan anlayın. Az yüzüm asılsa ‘Bak kızdı, bak hakaret etti’ diyorlar. Bu kadar bizi izliyorlar. Bazı kişisel analiz uzmanları tutup takip ediyorlarmış. Beni öyle takip edenlerin psikolojisi bozulur yakında. Bir şey bulamadık diye. 18 günde çıldırdılar, 1800 günde ben bunları deli edeceğim."