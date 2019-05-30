Miğferle vurduğu askerin ölümüne neden olan astsubayın cezası 15 yıla çıkarıldı, iyi hal indirimi kaldırıldı

Bursa'da başına miğferle vurduğu erin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle 8 yıl 4 ay hapis cezası alan astsubayın cezası temyizde 15 yıla çıkarıldı, iyi hal indirimi de kaldırıldı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde askerliğini yapan 20 yaşındaki er Gökhan Kılıç'ın nöbet sırasında başına miğferle vurarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan Astsubay Başçavuş Osman Hancı'ya askeri ceza kanunu uyarınca 'kasten yaralamak suretiyle ölüme sebep vermek' suçundan verilen 8 yıl 4 ay hapis cezası 15 yıla çıkarıldı.

© AFP 2019 / Ozan Köse Komutanın miğferle dayağı askeri öldürdü

Gemlik Askeri Veteriner Okulu'nda vatani görevini er olarak yapan Kılıç, 7 Ekim 2017 günü tuttuğu nöbetten sonra fenalaşmış, Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan erin beyin kanaması geçirdiği tespit edilmişti.

Ameliyat edilen Kılıç, tedavi altına alındığı yoğun bakım servisinde 54 gün süren yaşam mücadelesini kaybetmişti.

Açılan soruşturma kapsamında er Kılıç'ın başına Astsubay Başçavuş Osman Hancı'nın nöbet sırasında miğfer ile vurduğu belirtilmişti. İfadesinde "Kompozit başlığı yerinden çıkarmadan yavaşça kafasına sürttüm" diyen Hancı tutuklanmıştı.

İYİ HAL İNDİRİMİ DE KALDIRILDI

Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonucunda sanık Hancı, 1632 Sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun 'Kasten yaralamak suretiyle ölüme sebep verme' suçunu düzenleyen 118/4 maddesi uyarınca 10 yıl hapis cezası aldı.

© Fotoğraf : DHA Askere miğferle vurup öldürmekten yargılanan başçavuş TSK’dan atıldı

Mahkmeme cezayı, sanığın duruşmalardaki iyi halini dikkate alarak 8 yıl 4 aya düşürdü.

Mağdur ailenin avukatları Mustafa Göktürk Karaca, kararı temyiz etti. Yerel mahkemenin kararı Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesi’nce ele alındı. Ceza Dairesi Hancı’nın cezasını 15 yıla çıkarırken, iyi hal indirimi de kaldırıldı.

Verilen 15 yıl hapis cezasını az bulan baba Halis Kılıç, "20 yaşındaki bir genç, askerlik görevi sırasında komutanı tarafından miğferle vurularak öldü. Ceza en az ağırlaştırılmış müebbet olmalıydı. Anneler ağlamasın. Bizim yüreğimiz hala yanıyor" dedi.