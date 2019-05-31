Emre Akbaba ve Metin Oktay temalı kamu spotu

Emniyet Genel Müdürlüğü, trafikte cep telefonu kullanımı nedeniyle yaşanan kazalara dikkat çekmek amacıyla bir kamu spotu hazırladı. Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçında ayağı kırılan yıldızı Emre Akbaba'nın oynadığı reklamdaki Metin Oktay detayı izleyenleri duygulandırdı.

Trafikte araç kullanırken cep telefonu kullanımının sakıncalarını anlatan bu kısa filmle trafik güvenliğine yönelik sunmuş oldukları katkılarından dolayı @Turkcell 'e teşekkür ederiz. 👏👏👏 pic.twitter.com/Iy88CndZVU — EGM Trafik (@TrafikEgm) May 30, 2019

​'Taçsız kral' olarak anılan Oktay, 13 Eylül 1991 tarihinde Boğaziçi Köprüsü çıkışında geçirdiği trafik kazası sonucu, kaldırıldığı Haydarpaşa Numune Hastanesinde hayata gözlerini kapatmıştı.

Yapılan açıklamada, vücudunun muhtelif yerlerinde kırıklar olduğu ve iç kanamadan dolayı vefat ettiği bildirilmişti.