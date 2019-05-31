Kayıt
20:59 31 Mayıs 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Yıldırım: İstanbul'da ve üniversitede okuyan bütün gençlere staj imkanı sağlayacağız

    © AA / AK Parti İstanbul İl Başkanlığı
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    İstanbul yeniden seçime gidiyor (181)
    0 0 0

    AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Bomba bir proje, İstanbul'da ve üniversitede okuyan bütün gençlere staj imkanı sağlayacağız" dedi. Yıldırım ayrıca gençlere 10 GB ücretsiz internet desteği sağlanacağını söyledi.

    İletişim Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Yıldırım, medya temsilcileri ile bir araya geldiği toplantıda İstanbul'a yönelik projelerini paylaştı.

    Projeleri, "Ailelerimiz için", "Gençlerimiz için" ve "İstanbul İstihdam Paketi" şeklinde 3 ana başlıkta özetleyen Yıldırım, aileler için yapacaklarını şöyle sıraladı:

    İGDAŞ VE İSKİ BORÇLARI

    © AA / AK Parti İstanbul İl Başkanlığı
    Yıldırım'dan İstanbul'a yeni vaatler: Doğalgaza indirim, açma-kapama ücreti kalkıyor
    "Vatandaşlarımızın İGDAŞ VE İSKİ'ye çeşitli sebeplerden dolayı ödeyemediği 1,5 milyar lira ana para, 500 milyon lirası de faiz olmak üzere yaklaşık 2 milyar lira borcu var. Biz vatandaş ile 'Sosyal Barış' adı altında yeni bir sayfa açacağız. Bu kurumlara borçlarını kapatmak isteyen vatandaşlarımızdan gecikme zammı ve cezası alınmayacak. Yani 500 milyon lirayı silmiş olacağız. Su faturalarına yüze 46 indirim yaptığımız gibi İstanbul genelinde doğal gaza yüzde 10 indirim yapacağız. Dar gelirli ailelere elektrik ve doğal gaz faturalarında destek olacağız. Her ay dar gelirli vatandaşlarımıza elektrikte 80 lira, doğal gazda 50 liralık destek sağlayacağız. Ortak sayaç indirimi yapacağız. Su ve doğal gaz kullanan aboneler daha önce açma kapama parası ödüyorlardı. Bunu kaldıracağız. Ortak sayaç okuması ile faturalarda indirim miktarını artırmış olacağız."

    Yıldırım, dar gelirli olan, evlenen çiftlerin düğünlerinin belediyenin sosyal tesislerinde düzenleneceğini ve her çifte 8 bin lira düğün yardımı yapılacağını kaydetti.

    İSPARK'TA İLK 1 SAAT ÜCRETSİZ

    © AA / Binali Yıldırım İletişim Ofisi
    Yıldırım: Seçim tartışmasını öyle bitireceğiz ki, kimsenin sesi soluğu çıkmayacak
    Belediyenin otopark işletmesi olan İspark'ın, ilk 1 saat için herkese bedava olacağını bildiren Yıldırım, "İstanbul'umuzun 300 mahallesi var. Bu mahallelerimize 955 kreş yapacağız. Dar gelirli ailelerimizin çocukları kreşlerden ücretsiz yararlanacaklar. Her mahallede kreş olacak." dedi.

    Yıldırım, Adalar'da yaşayanların ana karaya seyahatlerinin ücretsiz hale getirileceğini belirterek, "İstanbul'da 3 bin 128 okulumuz var. Bütün okullara okul aile birlikleri üzerinden destek vereceğiz. Bu desteklerimiz, personel, temizlik ve okullarımızın acil ihtiyaçlarına göre değişecek. Gelecek 5 yıl içerisinde 244 yeni otopark yapacağız. Dar gelirli öğrencilere, eğitim-öğretim yılı başlangıcında kırtasiye desteği vereceğiz. İstanbul’un bütün sokakları geceleri de gündüz gibi ışıl ışıl olacak. Ayrıca güvenlik açısından caydırıcılık olması için, sokakları kameralı sistemler ile donatacağız.Engellilere ücretsiz yaz tatili vereceğiz. İstanbul'da yaklaşık 180 bin engelli ve ailesi bulunmaktadır. Her yıl ihtiyaç sahibi 25 bin engelli ailemizi en az bir hafta tatil yaptıracağız. Bunu da belediyemiz bünyesindeki kamplarda gerçekleştireceğiz. Bu kamplarda engelli kardeşlerimizin ve ailelerinin tatil özlemini gidermiş olacağız." diye konuştu.

    EV KADINLARINA DESTEK

    © Fotoğraf : Twitter
    Yıldırım'dan İsmailağa Cemaati'ne seçim ziyareti
    Ev kadınlarına evde yaptıkları el işleri için bin liraya kadar destek verileceğini anlatan Yıldırım. "Yani orada bir şey ürettikleri zaman, biz bunu sanal marketlerde satın alacağız ve o göz nuru el emeğini değerlendireceğiz." dedi.

    Yıldırım, İstanbul'daki 300 bin motosiklet kullanıcısının 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişlerinde ücret alınmayacağını, motosiklet kullananlar için İstanbul'un çeşitli yerlerine motoparklar yapılacağını ve toplu taşımanın öğretmenlere ücretsiz sunulacağını söyledi.

    10 GB ÜCRETSİZ İNTERNET

    AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım (sağ 2), Maslak’ta oto sanayi esnafı ile iftar yaptı.
    © AA /
    Yıldırım'dan 'göçmen' açıklaması: Huzuru bozarsan, güvenlik sorunu oluşturursan, kusura bakma kulağından tutar atarız
    Yıldırım, gençler için yapılacakları şöyle anlattı:

    "İstanbul'da 1 milyon üniversiteli gencimiz var. Bu gençlerimize ve ailelerine yönelik Gençlik Destek Paketleri bulunuyor. Bunlar, tüm üniversiteli gençlerimize 10 GB ücretsiz internet desteği sağlanması, öğrencilerimizin İstanbul'da yaşamanın ayrıcalığını gönüllerince yaşasın diye müze ve şehir tiyatrolarını ücretsiz hale getireceğiz. Üniversiteli gençlerimiz için İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ve ilçe belediyelerimizin spor tesislerini ücretsiz hale getireceğiz. Daha önceden öğrencilerimiz için 40 liraya düşürdüğümüz aylık ulaşım ücretini, üniversiteye hazırlanan gençlerimiz içinde uygulayacağız ve bu bir yıl geçerli olacak. İstanbul'da 935 amatör spor kulübü bulunmaktadır. Her bir kulübümüze ortalama 100 bin liralık malzeme ve ulaşım desteğinde bulunacağız. Gençlerimiz için İstanbul'u e-spor oyunlarının başkenti yapacağız. Gençlerimiz İstanbul'da dünyanın en iyi e-spor oyuncuları ile yarışacak."

    İstanbul İstihdam Paketi kapsamında her yıl 100 bin İstanbulluya iş bulacaklarını, bu istihdamı sağlayacak yatırımları hayata geçireceklerini belirten Yıldırım, "Genç girişimciye destek vereceğiz. Parlak fikirleri olan meslek yatırımcılarına bilişim sermayesi olarak vereceğiz. Daha ziyade bu, bilişim, kodlama, yazılım, yapay zeka büyük veri analizi gibi konular... 
    50 bin gencimize, yılda yarı zamanlı çalışma imkanı vereceğiz. Bunu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yapacağız. Bütçeyi bakanlık karşılayacak, işi biz vereceğiz. Çalışmak isteyenleri de İstanbul'da biz belirleyeceğiz. Bomba bir proje, İstanbul'da ve üniversitede okuyan bütün gençlere staj imkanı sağlayacağız. İBB bünyesinde ve özel sektörde gençlerimiz için, öğrencilik ve iş öncesi ücretsiz staj programı oluşturacağız." diye konuştu.

    Konu:
    İstanbul yeniden seçime gidiyor (181)
    Etiketler:
    seçim, 23 Haziran, İGDAŞ, İSKİ, internet, staj, İstanbul, AK Parti, Binali Yıldırım
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    İran'da 'Kudüs günü' gösterileri: İsrail ile ABD protesto edildi
    Karikatür
    Pentagon, roket fırlatmada Rusya’yla işbirliğini yasakladı
    İnfografik
    2018'de dünya askeri harcamaları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet