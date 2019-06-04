Bayram vaazındaki sözleri tepki çeken imam açığa alındı

Merkez Şahinbey ilçesinde bulunan İyinacar Camisi'nde bayram namazı için gidenler, cami imamının vaaz sırasında, "Kurtuluş mücadelesinde bizi kandırdılar. 1.İnönü’de şöyle zafer kazandılar, 2.İnönü’de şöyle zafer kazandılar. Sakarya’da şöyle zafer kazandılar. Şöyle kahramanlık yapılmış, böyle kahramanlık yapılmış. Yunanlıları denize döktüler. Nerde döktüler. Hepsi yalan, keşke o gün savaşı kaybetseydik, belki Osmanlı’yı daha sonra yeniden kurabilirdik" ifadelerini kullandığı anları sosyal medyada paylaştı.

İmamın, sözleri kısa sürede sosyal medyada tepki topladı.

Daha önce imam hakkında soruşturma başlatıldığını duyuran Gaziantep Valiliği'nden yeni bir açıklama geldi. Açıklamada imamın açığa alındığı belirtildi:

"İlimiz Şahinbey ilçesi İyinacar Camisi'nde bayram namazında yapılan vaazla ilgili sosyal medya ve basında yer alan haberler üzerine idari soruşturma başlatılmış, ilgili görevli bu kapsamda açığa alınmıştır"