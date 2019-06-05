Yuriy Başmet, İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak

Şef ve solist olarak dünyanın en iyi orkestralarına konuk olan Yuri Bashmet, İstanbul Müzik Festivali kapsamında Moskova Solistleri Orkestrası ile birlikte Aya İrini'de müzikseverlerle buluşacak.

Bashmet şefliğindeki Moskova Solistleri Orkestrası'nın konseri, 2019 Türk Rus Turizm yılı kapsamında 20 Haziran'da gerçekleşecek.

​Rus solist, Moskova Aralık Geceleri Festivali sanat direktörlüğü, Novaya Rossiya Devlet Senfoni Orkestrası daimi şefliğinin yanı sıra Moskova Solistleri’nin kurucu şefliği görevini yürütüyor.

Bashmet, Carnegie Hall, Amsterdam Concertgebouw, Londra Barbican, Berlin Filarmoni, La Scala, St. Petersburg Filarmoni gibi salonların tarihindeki ilk solo viyola konserlerini veren sanatçıydı.

Yuri Bashmet 1992 yılında Moskova Konservatuvarı mezunlarından seçtiği, Rusya’nın en yetenekli genç müzisyenlerinden oluşan bir orkestra kurdu. O zamandan bu yana beş kıtada 40’tan fazla ülkede 1300’ün üzerinde konser veren Moskova Solistleri, 2008 yılında kazandığı Grammy Ödülü ile bu ödülü kazanan ilk Rus oda orkestrası oldu.