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17:03 06 Haziran 2019
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    MHP'li Enginyurt: İmamoğlu bir projedir

    © İHA / HAMZA ALP
    Türkiye
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    Konu:
    İstanbul yeniden seçime gidiyor (211)
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    MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun bir 'proje' olduğunu öne sürerek, "Çünkü daha önce Makarios'un heykelini Beylikdüzü'ne dikme aşkı ve sevdasını yaşamış olan İmamoğlu 'Kıbrıs Rum meselesi çözülmeli' diyerek gerçek niyetini ortaya koydu" ifadesini kullandı.

    MHP İlçe Teşkilatı'nın Ordu'nun Ünye ilçesinde düzenlediği bayramlaşma programında konuşan MHP'li Enginyurt, İstanbul seçimlerine çok önem verdiklerini söyledi.

    © Fotoğraf : Twitter
    İmamoğlu, 'Proje misiniz?' sorusunu yanıtladı: Trabzon'u 40 haneli köyünde doğmuş Atatürk cumhuriyetinin bir projesiyim
    Enginyurt, "Birileri çok rahat bir şekilde MHP'ye saldırmak için 'İstanbul seçimlerinde MHP'nin ne işi var' diyor. Neden önem veriyoruz hemen ifade edeyim. Ekrem İmamoğlu Belediye Başkanı olduktan sonra ilk söylediği ifade ise 'Kıbrıs Rum meselesi çözülmelidir'dedi. Kıbrıs-Rum meselesi Türkiye Cumhuriyet ile Yunanistan, Kıbrıs ve Avrupa Birliği arasındaki bir meseledir. Ekrem İmamoğlu da belediye başkanı seçildi. Seçilen bir belediye başkanı Türkiye'ye başkan mı oldu, dışişleri bakanı oldu da haberimiz mi yok da 'Kıbrıs Rum meselesi çözülsün' diye ilk beyanatını verdi. Ve anlıyoruz ki bu bir projedir. Çünkü daha önce Makarios'un heykelini Beylikdüzü'ne dikme aşkı ve sevdasını yaşamış olan bu Ekrem İmamoğlu 'Kıbrıs Rum Meselesi çözülmeli' diyerek gerçek niyetini ortaya koydu. Bu da bizi rahatsız etti. Seçimden önce kendisine ülkücü diyen ve ülkücü dedirten Ekrem İmamoğlu seçimden sonra 1 Mayıs'ta sol yumruğunu havaya kaldırıp tek yol devrim türküleri söylemeye başladı" diye konuştu. 

    'DEMİRTAŞ'I BEĞENEN ADAM İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI OLMAMALI'

    © REUTERS / KEMAL ASLAN
    İmamoğlu: Demirtaş’ın siyasette aktif olduğu dönemde çizdiği çizgiyi beğenenlerden biriydim
    İmamoğlu'nun eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı beğendiğini ve bu yüzden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmaması gerektiğini söyleyen Enginyurt, şöyle devam etti:

    "İmamoğlu gelir gelmez ilk işi 37 yıldır devam eden dini yayınlar fuarını iptal etti. 1982 yılında Kenan Evren'in izin verdiği CHP'li Nurettin Sözen'in 5 yıllık belediye başkanlığı döneminde devam eden dini yayınlar fuarını kapattı. Hani dine karşı değillerdi. Hani dindarlarla meseleleri yoktu. Ama ilk işi dini yayınlar fuarına bir ay içerisinde en az 3 milyon kişi ziyaret ediyordu. Dini yayınlar fuarı yapılacak diye insanlar hazırlık yapmıştı. Firmalar battı ve bir çok insan mağdur oldu. Seçimden önce cemaatlere, vakıflara, tarikatlara selam söyleyen İmamoğlu, seçim biter bitmez ilk sözü ise 'cemaatlere, vakıflara ve derneklere parayı kestim' dedi. Hayırdır İmamoğlu seçimden önce öyle demiyordun. Seçimden sonra kimden icazet aldın? 'HDP ile ilişkim yok' diyor, 'var diyor' ya da ne dediğini bilmiyor, ama seçimden sonra çıkıp diyor ki 'Selahattin Demirtaş en beğendiğim siyasi liderdir' diyor. Bizde diyoruz ki Selahattin Demirtaş'ı beğenen adam İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmamalıdır" dedi.

    'YILDIRIM'I DESTEKLEMEKTEN ONUR DUYARIZ'

    Devlet Bahçeli
    © AA / Evrim Aydın
    Bahçeli'den İmamoğlu'na: Bundan belediye başkanı olmaz
    İstanbul seçimlerinde AK Partili Binali Yıldırım'ın desteklenmesi gerektiğini ifade eden Enginyurt, şöyle konuştu:

    "Bir kilo domuz etini yedi dakikada yiyenler İstanbul'u yönetmemelidir. 'Sabah ezanından tiksiniyorum' diyenler İstanbul'u yönetmemelidir. 'Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez' sözü beni rahatsız ediyor diyen vatan haini ve onun destekçileri İstanbul'u yönetmemelidir. Ve en önemlisi ne biliyor musunuz, Kandil'deki şerefsizler sanki yorumcu gibi Tweet atıyorlar. Diyorlar ki, 'Ekrem İmamoğlu kazanmalı, AK Parti ve MHP faşizmi kaybetmeli' diyorlar. Türk askerinin, Türk polisinin ve bebek katili hainler Ekrem İmamoğlu'nu destekliyorsa öyleyse biz Türk milliyetçileri hiç karşılıksız bir şekilde Binali Yıldırım'ı desteklemekten şeref ve onur duyarız. Bu neden birilerini rahatsız ediyor? Neden bundan gocunuyorlar? Ve sosyal medyayı da öyle acımasız kullanıyorlar ki en ağır hakaretleri en ağır küfürleri ediyorlar. Tuttukları trol ve kiralık hainler ve sarhoş sanal kahramanlar sosyal medyada adeta büyük bir saldırganlık içerisindeler."

    Konu:
    İstanbul yeniden seçime gidiyor (211)
    Etiketler:
    Selahattin Demirtaş, HDP, Kıbrıs, Nurettin Sözen, Kenan Evren, Binali Yıldırım, CHP, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, AK Parti, Cemal Enginyurt, MHP, Ordu
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