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20:51 07 Haziran 2019
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    Soylu'dan 23 Haziran açıklaması: Bir yolsuzluk ortadan kalkmış olacak

    © AA /
    Türkiye
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    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "23 Haziran'da seçime gidilecek ve herkesin gözü önünde oylar sayılacak ve bir şaibe ortadan kalkacak. Bu kadar basit. Bir yolsuzluk ortadan kalkmış olacak" dedi.

    Soylu, Gaziosmanpaşa'daki Trabzonlular Derneği'nde yaptığı konuşmada, bayram tatili dönüşünde aldıkları tedbirlerle trafik kazalarında son 10 yıla göre yüzde 56 oranında düşüş olduğunu söyledi. 

    © AA /
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    Bayram tatili boyunca dönüş yolunda 52 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Soylu, bütün vatandaşlardan dönüş yolunda dikkatli olmalarını ve emniyet kemerlerini takmalarını istedi. 

    '600 TERÖRİST KALDI'

    Soylu, terörle mücadele konusunda büyük bir mücadele verdiklerini vurgulayarak, "Şu an 600 terörist kaldı.Türkiye çok güçlü bir yere geldi bu mücadele sayesinde. Savunma sanayisinde millilik oranında yüzde 70 seviyelerine geldik. Geçmişte bunu hayal bile edemezdik. Şimdi bu da turist getiriyor Türkiye'ye. Bu kadar turist, Türkiye'nin huzur ve düzeninin bir sonucudur. Ağrı'da Nike firmasının açtığı fabrikada 10 bin kadın çalışacak. Terör olsa bu olur muydu? Ama bizim güçlenmemizi istemiyorlar, 'Dünya 5'ten büyüktür.' dememizi istemiyorlar. Bizi kendi kökümüzden ayırmak istiyorlar. Oysa, Türkiye, dünyadaki tüm mağdur ve mazlumlara el uzatıyor." diye konuştu. 

    S-400 hava savunma füze sistemleri Rusya'da bir geçit töreninde
    © Sputnik / Igor Zarembo
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    Türkiye'nin son yıllarda dünyanın en büyük alt yapı yatırımlarına imza attığını dile getiren Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:  "31 Mart'ta seçim kazandığımız yerler de var, kaybettiğimiz yerler de var. Olabilir ancak Binali Ağabey'in 100 sandıktan fazla sandıkta oyunu aldılar, başka adaya verdiler. Ses çıkarmayalım mı, hesap sormayalım mı, hakkımızı savunmayalım mı? Bizim zarfın içindeki 4 pusulayla bir sorunumuz yok, sorun zarflar açıldıktan sonra başlıyor. 23 Haziran'da seçime gidilecek ve herkesin gözü önünde oylar sayılacak ve bir şaibe ortadan kalkacak. Bu kadar basit. Bir yolsuzluk ortadan kalkmış olacak. Bu İstanbul hepimizin İstanbul'udur." 

    'ARTİSTLİK YAPMA DEDİM'

    © AA / Barış ORAL
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    Bakan Soylu, Trabzon Havalimanı'nda yaşadıklarına değinerek, "Adamın birisi 'Akıllı ol Soylu' dedi. Onun yapmak istediği şu, beni saldırtacak, oradan bir olay çıkaracak, tezgah da belli. Allah bana bir sükunet verdi, 'Artistlik yapma.' dedim, geçtim, arabama gittim. Ben oraya Selahattin'in kucağından gelmedim, ben oraya Kato Dağı'ndan geldim. O, Selahattin'in kucağından geldi. Kimse bizi ahmak yerine koymasın, biz neyin mücadelesini yaptığımızı biliyoruz. Evlatlarımızın şehit olmasına sebep olanlara, bu millet İstanbul'da hesabını sorsun. Sormazsa ben ne yapayım, ben söylemekle yükümlüyüm." değerlendirmesinde bulundu. 

    AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın yıllardır ülkeye hizmet ettiğini hatırlatan Soylu, "İstanbul, Türkiye'nin değil, bu coğrafyanın en önemli ve güçlü şehridir. Korkum şu, İstanbul'un gücü üzerinden Türkiye'nin istikrarını bozacak bir oyunu başlatacaklar. Türkiye'yi bir ideolojik ve siyasal çatışmaya itecek bir oyunu, senaryoyu ortaya koyacaklar. Bu kadar açık ve net." şeklinde konuştu. 

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    Etiketler:
    seçim, Yolsuzluk, 23 Haziran İBB seçimleri, Süleyman Soylu, Türkiye
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