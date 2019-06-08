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15:46 08 Haziran 2019
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    Soylu: Koç'un özel uçağı İmamoğlu'na tahsis edilmiş

    © AA / Barış ORAL
    Türkiye
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    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun Koç Grubu'na ait uçakla seyahat ettiğini söyledi. Soylu, "Kusura bakmayın, ben bir şey görüyorum. Beni kim kınarsa kınasın. Gezi olaylarında otel tahsis edenler, Gezi olaylarında Taksim'deki otellerini tahsis edenler bugün uçaklarını tahsis ediyorlar" dedi.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bağcılar'da muhtarlarla buluştu. Soylu burada, Jandarma Özel Harekat'ın bir süredir takip ettiği 5 teröristi Tunceli Kutu Deresi'nde bir mağarada kıstırdığını belirterek, "Yakın bir zamanda arkadaşlarımız inşallah bize güzel bir haber vereceklerdir. Allah onları muhafaza etsin" dedi.

    Ekrem İmamoğlu
    © AA / Esra Bilgin
    İmamoğlu’nun VIP’deki krize müdahale anları: Kurban olayım gel şuradan vatandaş gibi gidelim
    İçişleri Bakanı Soylu, Ekrem İmamoğlu'nun Ordu Valisi ve Ordu polis teşkilatı mensuplarından özür dilemesini beklediğini belirterek, "Bu mızrak çuvala sığmaz. Yapılması gereken kamuoyundan alenen özür dilemektir. Ve o arkadaşlarımızdan özür dilemektir" dedi.

    Soylu, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimi çalışmaları kapsamında Bağcılar'da 22 mahalle muhtarı ile kahvaltı yaptı. Kahvaltının ardından açıklamalarda bulunan Soylu şunları söyledi:

    "Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun, yani CHP adayının Ordu valimizden ve Ordu polis teşkilatı mensuplarımızdan özür dilemesini bekliyorum. Çok net. Yani bir valiye galiz bir şekilde hakaret edip it demek. Bu ne bizim devlet geleneğimize ne de millet geleneğimizde var. Ondan sonra da sessizliğe büründü. Ve ondan sonra da sessizliğe bürünmek. Zaten bunun nasıl olduğu televizyonlarda net bir şekilde açıklandı. Valimiz suç duyurusunda bulundu. Ve orada şahitlerin huzurunda hangi sözlerin söylendiği, ben burada o söylenen sözleri söylemekten de edep ederim açıkça. Daha farklı sözler de var. Ve bunların bütün tutanakları ve şahitleri net bir şekilde ortadadır. Bu mızrak bu çuvala sığmaz. Yapılması gereken kamuoyundan alenen özür dilemektir. Ve o arkadaşlarımızdan da özür dilemektir."

    © İHA /
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    'KOÇ'UN ÖZEL UÇAĞI ALTINA TAHSİS EDİLMİŞ'

    Soylu, İmamoğlu'yla ilgili olarak "Koç'un özel uçağı altına tahsis edilmiş. Kusura bakmayın, ben bir şey görüyorum. Beni kim kınarsa kınasın. Gezi olaylarında otel tahsis edenler, Gezi olaylarında Taksim'deki otellerini tahsis edenler bugün uçaklarını tahsis ediyorlar. Gezi olaylarında Deutsche Welle'yi tahsis edenler - Alman televizyonu - bugün televizyonlarını tahsis ediyorlar. Gezi olaylarında BBC Türkçe'yi - İngiliz televizyonu - tahsis edenler bugün televizyonlarını tahsis ediyorlar. Gezi olaylarında Kandili harekete geçirenler bugün Kandili harekete geçiriyorlar" dedi.

    Etiketler:
    Uçak, CHP, Ekrem İmamoğlu, Koç Holding, Süleyman Soylu
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