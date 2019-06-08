'Aynı gemideyiz' diyen Cübbeli Ahmet'e Perinçek'ten yanıt: Bu bizim kendimize güvenimizi artırıyor

Ahmet Mahmut Ünlü, Habertürk TV’de programda Doğu Perinçek için “Ben ona teşekkür ediyorum, dua ediyorum. Ermeni meselesinde vatanımızı savundu. Memleketimize, milletimize bir fayda getirdiysen tamam. İtikatı şusu busu. Gerçi 'Ben ateist değilim, Müslümanım' dedi. Böyle bir beyanını da geçen de gördüm. Mühim değil. Velev ki vatanımıza milletimize sahip çıkan adam imansız olsun. O Allah'la arasındaki sorun. Ama biz aynı gemideyiz. Bu geminin deliklerini tamir edip su almaması için canımıza malımızla fedakarlık edeceğiz" dedi.

AYDINLIK HABER YAPTI

Ünlü’nün sözleri Aydınlık gazetesinde “Doğu Perinçek’e dua ediyorum” başlığıyla yayınlandı.

Doğu Perinçek de Ulusal Kanal’da katıldığı programda Ünlü’nün sözlerini değerlendirdi.

Perinçek, Ünlü’yü “vatansever” olarak tanımladı. Ünlü’nün sözlerini “olumlu” bulduğunu söyleyen Perinçek, “Bu bizim kendimize güvenimizi artırıyor” dedi.

Ünlü, Perinçek'in sözlerini sosyal medya hesabından "Sayın Doğu Perincek'ten Vatanını Seven Cübbeli Ahmet Hoca Gibi Dindarlar Hakkında Vatan Bilincini Öne Çıkaran Önemli Bir Açıklama" notuyla paylaştı.