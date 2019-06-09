Okullarda çalan Hababam Sınıfı müziği için Akit'ten uyarı: Öğrencilerin bilinçaltındaki olumsuzluklar ortaya çıkıyor

Yeni Akit'ten Taha Emre Özdemir'in haberine göre, Yeşilçam klasiklerinden 'Hababam Sınıfı' film müziğinin eğitim kurumlarında teneffüs zili olarak kullanılmasına dair Akademisyen Sosyolog Dr. Muhsin Yımazçoban uyarıldarda bulundu. Yımazçoban, "Hababam Sınıfı denilince akla tembellik, haylazlık, hocalarla alay etmek ve disiplinsizlik geliyor. Bu film müziğinin teneffüs zili olarak kullanılması gençlerimizi olumsuz yönde etkileyecektir." dedi."

Hababam Sınıfı, 20 yaşındaki gençte de 90 yaşındaki insanımızda da aynı algıyı oluşturuyor." diyen Dr. Yılmazçoban, "Film ilk çekildiği günden beri hemen her kuşağın seyrettiği bir yapım olması sebebi ile toplumda etkili bir iz bırakmıstır. Bu filmin müziklerinin eğitim kurumlarında ders ya da teneffüs zili olarak kullanılması, öğrencinin bilinçaltında barındırdığı olumsuz algıyı ortaya çıkaracak ve onu bu yönde etkileyecektir" ifadelerini kullandı.