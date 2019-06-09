Dündar'dan 'Baskı yapıldığı için moderatörlükten vazgeçti' iddiasına yanıt: Kararımın tek nedeni Türkiye'deki kutuplaşma

Gazeteci Uğur Dündar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu ile AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım'ın bir araya geleceği programda moderatörlük yapmamasının 'baskı'yla ilgili olmadığını söyledi: "​Kararımın tek nedeni; Türkiye’deki kutuplaşmadır. Ülkemiz acilen normalleşmelidir."

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları AK Partili Binali Yıldırım ile CHP'li Ekrem İmamoğlu'nu biraraya getirecek tartışma programı için hazırlıklar sürerken, moderatörün kim olacağı ise henüz belli değil.

Yıldırım’ın ismini gündeme getirdiği duayen gazeteci Uğur Dündar ise kendisi üzerinden bir yıpratma kampanyası yürütülebileceği gerekçesiyle moderatörlük yapmayacağını açıkladı.

Dündar'ın kararına üzüldüğünü dile getiren AK Partili Yıldırım, "Umarım bu kararda 'birilerinin' baskısı etkili olmamıştır" ifadelerini kullandı.

Kendisine baskı yapıldığı iddialarını yalanlayan Dündar, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Baskı yapıldığı ve o nedenle moderatörlükten vazgeçtiğime yönelik spekülasyonlar dolaşıyor. Tanıyanlar bilir ben, hiçbir baskıya pabuç bırakmam. Ayrıca kimseden de asla böyle bir girişim gelmedi.

Baskı yapıldığı ve o nedenle moderatörlükten vazgeçtiğime yönelik spekülasyonlar dolaşıyor.

Tanıyanlar bilir ben, hiçbir baskıya pabuç bırakmam.

Ayrıca kimseden de asla böyle bir girişim gelmedi.

Kararımın tek nedeni;Türkiye'deki kutuplaşmadır.

Ülkemiz acilen normalleşmelidir. — Uğur Dündar (@ugurdundarsozcu) 9 июня 2019 г.

​Kararımın tek nedeni; Türkiye’deki kutuplaşmadır. Ülkemiz acilen normalleşmelidir.

Yok efendim canlı yayın olmasın denilmişmiş, baskılar yapılmışmış!.. Mış…Mış…Mış… Geçiniz bunları. Hepsi hayal ürünü… Hiçbiri doğru değil. Ne dediysem o… Gerekçem çok net biçimde tweetlerimde var!..”