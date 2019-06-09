Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, Türkiye genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.
Rüzgarın Marmara'da kuzey ve kuzeydoğudan, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneydoğudan kuvvetli esmesi öngörülüyor.
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bugün Kastamonu, Sinop ve Çorum'da kuvvetli ve gök gürültülü sağanak ile yerel dolu yağışı beklendiği belirtildi.
Açıklamada, yetkililer ile vatandaşların, sağanak ve dolu nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği kaydedildi.
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