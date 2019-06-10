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02:20 10 Haziran 2019
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    İmam Mustafa T.

    Bayram vaazında 'Atatürk'e hakaret eden' imam: 46 saniyelik konuşma ile linç edildim

    DHA
    Türkiye
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    Gaziantep Şahinbey’deki İyinacar Camii’nde, bayram namazını kılmak için camiye gelenlere yaptığı konuşmasında Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucuları Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü’ye hakaret içeren ifadeler kullanan imam Fadıl Yılan serbest bırakıldı. Yılan, “50 dakika vaaz verdim, 46 saniyelik bir konuşma ile linç edildim" dedi.

    Bayram namazı öncesi verdiği vaazda “Keşke o gün savaşı kaybetseydik. Kurtuluş mücadelesinde bizi kandırdılar" ifadelerini kullanarak büyük tepki toplayan İyinacar Cami İmamı Fadıl Yılan hakkında yürütülen adli soruşturma sona erdi. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında ifadesi alınan ve nöbetçi mahkemeye sevk edilen Yılan serbest bırakıldı. Yılan hakkında adli soruşturmanın ardından pazartesi günü idari soruşturma başlatılacak.

    Müslüman- Ramazan- Endonezya
    © REUTERS / Antara Foto/Irsan Mulyadi
    Bayram vaazındaki sözleri tepki çeken imam açığa alındı

    ‘ÇOK ÜZGÜNÜM, KONUŞMAK İSTEMİYORUM’

    Gazete Duvar'a konuşan Yılan, “50 dakika vaaz verdim, 46 saniyelik bir konuşma ile linç edildim. Bu ülke için canımı seve seve vereceğimi beni tanıyan herkes bilir. Çok üzgünüm. İdari soruşturma nedeniyle bu konu hakkında konuşmak istemiyorum” dedi.

    ‘KONUŞMANIN TAMAMI DİNLENMELİ’

    İmam Fadıl Yılan’ın üyesi olduğu Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası (Diva-Sen) Genel Başkanı Mustafa Çopursuz, idari soruşturmanın tamamlanması ile birlikte geniş kapsamlı bir açıklama yapacaklarını ifade ederek, “Süreci yakından izliyoruz. Genel manada hatalı gibi görünen bir durum var ama biz işin aslının öyle olmadığını biliyoruz. Konuşmanın sadece bir kısmı alınarak yapılan değerlendirme ile üyemiz mağdur edildi. Konuşma başından, sonuna kadar dikkatle dinlenirse, bu yanlış anlaşılma ortadan kalkacaktır. Ben konuyla ilgili bilgi sahibiyim. Fadıl Hoca, en fazla okuyan-araştıran ve kendisini geliştiren üyelerimizden biri. Vatanseverliği tartışılmaz. Vatan-millet uğruna gözünü kırpmadan canını verecek birisidir. Kendisi adli soruşturma kapsamında ifadesini verdi ve sev edildiği mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Hakkında her herhangi bir adli kontrol ya da tutuksuz yargılanma gibi bir durum söz konusu değil. İdari soruşturma ile ilgili durumdan sonra basını ve kamuoyunu aydınlatacağız” diye konuştu.

    NE OLMUŞTU?

    Gaziantep İyinacar Camisi İmamı Fadıl Yılan, bayram namazı öncesi vaazından, Kurtuluş Savaşı için “Keşke o gün savaşı kaybetseydik. Kurtuluş mücadelesinde bizi kandırdılar. ‘1. İnönü’de şöyle zafer kazandılar, 2. İnönü’de şöyle zafer kazandılar, Sakarya’da şöyle zafer kazandılar. Şöyle kahramanlık yapılmış, böyle kahramanlık yapılmış. Yunanlıları denize döktüler…’ Nerede döktüler? Hepsi yalan, keşke o gün savaşı kaybetseydik, belki Osmanlı’yı daha sonra yeniden kurabilirdik” ifadeleri tepkilere neden olmuştu.

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