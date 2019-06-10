İçişleri Bakanlığı: Bayram tatilinde 73 ölümlü trafik kazasında 86 can kaybı yaşandı

İçişleri Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre; son on yılda motorlu araç sayısındaki yüzde 61 artış ve trafik yüküne rağmen, aynı dönemdeki bayram tatillerinde bir güne düşen can kaybı 20 düzeyinde iken bu bayramda alınan tedbirler sayesinde bu sayı yüzde 51.5 azalarak 10 düzeyine indi. 2018 yılı ile mukayesesinde ise yüzde 48.3 oranında azalma sağlandı.

KAZALARIN ÇOĞU YERLEŞİM YERİ DIŞINDA

Kazaların çoğunun yerleşim yeri dışında yaşandığına dikkat çeken İçişleri Bakanlığı konuya ilişkin açıklamasında şu bilgileri verdi:

“Tespit ettiğimiz ve tedbir aldığımız 18 ildeki 20 kaza kara noktasında sadece yayaya çarpma şeklinde 1 ölümlü trafik kazası gerçekleşti. Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerde ölümlü trafik kazası meydana gelmedi.

Ramazan Bayramı'nda meydana gelen ölümlü trafik kazaları analiz edildiğinde; kazaların yüzde 27.4’ü yerleşim yeri içinde (20), yüzde 72.6’sı yerleşim yeri dışında (53), ölümlerin yüzde 26.7’si yerleşim yeri içinde (23), yüzde 73.3’ü yerleşim yeri dışında (63) yaşandı.

KAZALARIN YÜZDE 65, 8’İ GÜNDÜZ

9 günlük Bayram tatilinde meydana gelen kazaların yüzde 91,8’i açık (67), yüzde 5.5’i yağmurlu (4), yüzde 2.7’si bulutlu (2) havada, Ölümlerin yüzde 91.9’u açık (79), yüzde 4.7’si yağmurlu (4), yüzde 3.5’i bulutlu (3) havada yaşandı. Kazaların yüzde 94.5’i kuru (69), yüzde 5.5’i ıslak/nemli (4) yolda, Ölümlerin yüzde 95.3’ü kuru (82), yüzde 4.7’si ıslak/nemli (4) yolda meydana geldi.

Ramazan Bayramı tatilinde kazaların yüzde 65.8’i gündüz (48), yüzde 30.1’i gece (22), %4.1’i alacakaranlıkta (3), ölümlerin yüzde 67.4’ü gündüz (58), yüzde 27.9’u gece (24), yüzde 4.7’si alacakaranlıkta (4) oldu.

Kazaların oluş türlerine bakıldığında ise, yüzde 41.1’i yoldan çıkma (30), yüzde 13.7’si devrilme, savrulma, takla (10), yüzde 12.,3’ü karşılıklı çarpışma (9), yüzde 12.3’ü yayaya çarpma (9), yüzde 9.6’sı yandan çarpma (7), yüzde 8.2’si arkadan çarpma (6), yüzde 1.4’ü engel/cisim ile çarpışma (1) , yüzde 1.4’ü duran araca çarpma (1) neticesinde yaşanırken, ölümlerin yüzde 36’sı yoldan çıkma (31), yüzde 15.1’i devrilme, savrulma, takla (13), yüzde 11.6’sı karşılıklı çarpışma (10), yüzde 11.6’sı yayaya çarpma (10), yüzde 11.6’sı yandan çarpma (10), yüzde 11.6’sı arkadan çarpma (10), yüzde 1.2’si engel/cisim ile çarpışma (1) , yüzde 1.2’si duran araca çarpma (1) neticesinde, meydana geldi.

Bayram tatili süresince yaşanan kazaların büyük çoğunluğunun tek araçlı yoldan çıkma, devrilme, savrulma, takla (yüzde 54.8), şerit ihlali nedeniyle karşılıklı çarpışma (yüzde 12.3) ve yayaya çarpma (yüzde 12.3) şeklinde meydana geldiği tespit edildi.”

İçişleri Bakanlığı, Ramazan Bayramı’nda vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerini sağlamak, başta otobüs kazaları ve kaza kara noktalarında yaşanan can kayıplarını önlemek, karayolu trafik akışını sağlamak amacıyla; 31 Mayıs 2019-10 Haziran 2019 tarihleri arasında 11 gün süreyle Bakan Süleyman Soylu, Bakan Yardımcıları, Emniyet Genel Müdürü, Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdür Yardımcıları, Daire Başkanları ile bayram süresince trafiğin yoğunlaşacağı merkezler başta olmak üzere tüm ülke genelinde güzergâhlarda yaklaşık 185 bin trafik personeli, otobüslerde yolcu olarak denetim yapmak için merkezden, illerden görevlendirilen 760 personel, alınan tedbirleri gözden geçirmek ve yerinde denetlemek için görevlendirilen 66 polis başmüfettişi, jandarma müfettişi ile 24 saat esasına göre trafik tedbirleri alındığını da kaydetti.

Bakanlık, açıklamasında “Ayrıca, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın aileleri üzerindeki yaptırım etkisini kullanarak ‘Bu Bayram Ben de Trafik Polisiyim: Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük’ ve ‘Dikkat Sizden Karne Bizden’ kampanyaları ile farkındalık yaratılmaya çalışıldı” dedi.