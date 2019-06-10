Lice'de öldürülen PKK'lı Merasim Sokak saldırısının faili çıktı

Diyarbakır’ın Lice ilçesi kırsalında öldürülen PKK’lılardan birinin, 17 Şubat 2016'da Ankara Merasim Sokak'ta 29 kişinin öldüğü saldırısının faili olduğu tespit edildi.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı’nca, 7 Haziran'da Çavundur köyü mülki sınırlarında başlatılan operasyonda öldürülen Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin lira ödülle aranan Osman Gülen'in 17 Şubat 2016'da Ankara Merasim Sokak'ta 29 kişinin öldüğü, 75 kişinin yaralandığı saldırısının da faili olduğunun belirlendiği bildirildi.

Gülen'in aynı zamanda geçen yıl 5 Temmuz'da Yalımlı Mahallesi'nde ‘Remzi ve Mahmut Güler’ isimli vatandaşların öldürülmesi olayının da faili olduğu kaydedildi.

7 Haziran'da Çavundur köyü kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda PKK'lı 2 etkisiz hale getirilmişti.