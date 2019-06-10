Bahçeli'den Küçükkaya'ya veto: Adaylarının tartışmasını takip etmeyeceğim

İstanbul seçimleri öncesinde Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun katılacağı ortak canlı yayın için moderatörlük görevi İsmail Küçükkaya'ya verildi. MHP lideri Bahçeli, bu kararı hayretle karşıladıklarını söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bize göre iki adayın katılacağı televizyon programının en uygun moderatörü; sakin, sabırlı, anlayışlı ve tarafsız yönleriyle temayüz etmiş Sayın Didem Arslan Yılmaz’dır" dedi. "Tartışmaları ustalıkla yöneten, birikim ve tecrübesiyle öne çıkan Sayın Yılmaz’ın seçilmesi kanaatimce doğru olurdu" diyen Bahçeli, şöyle devam etti:

"Sayın Binali Yıldırım ile Sayın Ekrem İmamoğlu’nun 16 Haziran 2019 Pazar günü saat 21.00’de televizyonda karşı karşıya gelecekleri, moderatörün de sözde gazeteci İsmail Küçükkaya’nın olacağı bugün belli olmuştur. Hayret etmemek mümkün değildir! İsmail Küçükkaya’nın hangi vasıflarından dolayı böylesi önemli bir program için tercih edildiğini anlayabilmiş değilim. Bu şahsın Cumhur İttifakı ve MHP’ye husumet besleyen tavrı açıktır, bilinmektedir. Tarafsız değildir, samimi değildir, yeterli hiç değildir. Kaldı ki, FOX TV’nin yayın çizgisi de bulanık ve sorunludur. Şayet İsmail Küçükkaya’nın moderatörlüğü kesinleşirse, bilinsin ki, 16 Haziran 2019 tarihinde 21.00’den itibaren televizyon izlemeyeceğim, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylarının tartışmasını takip etmeyeceğim. MHP hakkın, haklının, halkın ve haysiyetin tarafındadır".