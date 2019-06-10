CHP'den yeni askerlik sistemi önerisi

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında, Türkiye'de iç ve dış politikada yaşanan gelişmeler değerlendirildi.

Parti Genel Merkezi'nde, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 3,5 saat sürdü.

Edinilen bilgiye göre, toplantıda Türkiye'nin Rusya'dan S-400 savunma sistemini alması ve ABD'nin buna karşı uygulaması muhtemel yaptırımlar ele alındı.

Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz'ün sunum yaptığı toplantıda, Doğu Akdeniz'de enerji denkleminde yaşanan sıkıntılar konuşuldu.

Toplantıda, TBMM'ye gelecek yeni askerlik sistemi de masaya yatırıldı. Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun partisinin Grup Başkanvekillerine görev vererek, askerlikle ilgili yasanın düzgün şekilde çıkarılmasının sağlanmasını ve şehit ailelerine TOKİ'den ev verilmesi konusunun bu düzenlemeye eklenmesini istediği belirtildi.

Ayrıca, Yargı Reformu Paketi'nin kanuni düzenlemelerinin gündeme geldiği toplantıda, hukuk devletinin esaslarının yerine getirilmesi için gayret gösterilmesi kararlaştırıldı.

GIDA FİYATLARI VE GÜVENLİĞİ DE KONUŞULDU

Kılıçdaroğlu'nun, adalette yaşanan eksikliklerinin giderilmesi noktasında CHP'nin her türlü katkıyı sunması talimatı verdiği kaydedildi.

Toplantıda, Tarım Politikaları ve Tarım Örgütlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal ise gıda fiyatları ve güvenliği konusunda rapor sunarak, Türkiye'de ucuz ürünlerin kullanımıyla yaşanan gıda zehirlenmelerine dikkati çekti.