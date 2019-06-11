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11:51 11 Haziran 2019
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    İmamoğlu: İstanbul'a ihanet edenlere artık bu kent emanet edilemez

    Türkiye
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    CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, "İBB'yi borç sarmalı içine sokanlardan artık hiç kimseye fayda yok. İstanbul'a ihanet edenlere, ki bu cümleyi kendileri kullanmıştır, artık bu kent emanet edilemez" dedi.

    CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı İmamoğlu, 'İstanbul'da Hayatı Kolaylaştıracak Çözümler Toplantısı'nda konuşuyor. İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

    • İstanbul'u rant kapısı haline getiren bir avuç insan var. Bir avuç insana peşkeş çekiliyor. Gençlerimizin Ekrem abisi, büyüklerimizin övünç duyacakları bir evladı olmaya geliyorum. Yola çıktığımdan beri İstanbul'un kıymetli ailelerine hizmet edeceğimi anlatıyorum. İstanbul'un nimetlerini 16 milyon insana adil bir şekilde paylaştıracağım.
    • 'Kimin parasını kime dağıtıyorsun' diyenler tekrar duysun, İstanbul'un nimetlerini 16 milyon kişiye paylaştıracağım. ​Çok zaman kaybettik, bu şehirdeki israf düzeni 3 ay sonra bizi aynı şeyleri yeniden konuşmak zorunda bıraktı.

    'İBB'DE İSRAF DÜZENİ SON BULACAK'

    • Demokrasiyi, adaleti, hakkı yok sayan bir avuç insanın çıkarı yüzünden ülkenin, şehrin, insanımızın zamanı heba ediliyor. 16 milyon insanımızı mağdur eden bu haksızlık 16 milyonu hizmetten mahrum bırakan bu israf düzeni, inanıyorum ki 2 hafta sonra artık son bulacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde israf düzeni son bulacak.
    • Karşımızda tam bir kopyala-yapıştır kampanyası var, çünkü üretemiyorlar. Bunları görünce bir an için sevinmiyor değilim. Halkın gerçek sorunlarını kibirle gözlere gösterebildiğimiz için seviniyorum. Kaybettirdikleri zamanı telafi edecek kadar çok ama çok çalışacağız.
    • 12 yaş altı tüm çocuklara ulaşımı ücretsiz yapacağız, 0-4 yaş arasındaki çocuklarımıza anneleriyle birlikte İstanbul ulaşımını ücretsiz hale getireceğiz. Ulaşımda ilk yarım saat içinde yapılacak tüm aktarmalar ücretsiz olacak. 25 yaş altındaki öğrenci olmayan tüm gençlerimiz ulaşımdan yüzde 40 indirimle yararlanacak.
    • İGDAŞ indiriminden bahsediyorlar. Yazın tam da ortası olduğunu, doğal gazın yakılmadığını hatırlatalım. Yani bugün yapılan tam bir aldatmaca.

    'TANZİM SATIŞLAR NEYİ ÇÖZDÜ DE APAR TOPAR KALDIRDINIZ?'

    • İBB'yi borç sarmalı içine sokanlardan artık hiç kimseye fayda yok. İstanbul'a ihanet edenlere, ki bu cümleyi kendileri kullanmıştır, ihanet edenlere artık bu kent emanet edilemez.
    • Ne oldu da kimse tanzim satış noktalarını ağzına almıyor. Fakirliği, yoksulluğu afişe ederek milletle dalga geçtiğiniz bu seçim yatırımı neyi çözdü de apar topar kaldırdınız?
    • Öyle günlük seçim yatırımlarıyla bu iş çözülmez, mutlak bir ciddiyet ister. Bölgedeki üreticileri destekleyeceğiz. İstanbullu toprakla buluşacak, kent nefes alacak.

    'ÖLÜMLERİN 4'TE BİRİNİN NEDENİ KANSER, ANA ETKEN YEDİĞİMİZ-İÇTİĞİMİZ'

    • İstanbul’da yaşanan ölümlerin 4’te birinin nedeni kanser. Ana etken, yediğimiz içtiğimiz. Kent Gıda Konseyi'ni kuracağız. Özellikle yoksul kesimlerin sağlıklı gıdaya ulaşmasına yönelik politikalar geliştireceğiz.
    • İstanbul'da 150 adet kırsal nitelikli mahallemizi analiz ettik, buralarda mutlaka organik tarımı teşvik edeceğiz.
    • Kuracağımız mahalle mutfaklarıyla vatandaşın ucuz ve sağlıklı gıdaya erişiminde önemli bir rol üstleneceğiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbullu kadınların ilk müşterisi olacak. Kadınları ekonomik olarak mutlaka ama mutlaka güçlendireceğiz.
    • İstanbullu 0-4 yaş aralığında çocuğu olan anneler, İBB'nin sosyal tesislerinden yüzde 40 indirimli faydalanacak. İlk hedefimiz pahalı yaşamı ucuzlatmak.
    • İstanbul'da kreşsiz mahalle bırakmayacağız, imar yönetmeliğine getireceğimiz yeni düzenlemeyle yapılacak site tipi yapılara kreş yapmayı zorunlu hale getireceğiz.
    • İstanbul Çocuk Fonu kuracağız. Çocukların suça sürüklenmesini engellemek için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Şeffaf bir şekilde her kuruşun hesabını vererek dayanışma ağı kuracağız.
    • İstanbullunun parası bir avuç insanın zenginleşmesi için değil çocuklarımızın geleceği için harcanacak. Uyuşturucu ile mücadele edeceğiz. Bağımlılıkla mücadele merkezi kuracağız. Çocuk istismarı ile mücadele edeceğiz. Bu şehirdeki çocukların asla yalnız bırakmayacak Ekrem abileri olmaya söz veriyorum.
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