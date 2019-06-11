Karlov suikastı davasında Altıntaş'ın 'örgüt abisi'nin eşine elektronik kelepçe takılacak

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesine ilişkin Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 28 sanıklı davada suikastı gerçekleştiren Mevlüt Mert Altıntaş'ın 'örgüt abisi' olduğu öne sürülen Şahin Söğüt'ün eşi tutuklu sanık Ayşe Söğüt'ün 'elektronik kelepçeyle konutu terk etmeme adli kontrol şartıyla tahliyesine' hükmedildi.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, bir önceki celsenin ara kararları gereği dosyaya giren evrak okundu. Ardından mahkeme başkanı, duruşmalara gelmediği için hakkında yakalama kararı verilen sanıklardan Sefa Kurnaz'ın duruşmada hazır edildiğini bildirdi.

Dosyaya giren deliller ve tanık beyanlarına karşı savunma yapan sanıklardan olan, suikastin düzenlendiği 'Gezgin Gözüyle Kaliningrad'dan Kamçatka'ya Rusya' fotoğraf sergisinin organizatörü Mustafa Timur Özkan, serginin açılış tarihinin 16 Aralık'tan 19 Aralık'a alınmasına ilişkin talebin Rus elçilik yetkililerinden geldiğini, kendisinin açılış tarihinin değiştirilmesine ilişkin talebinin olmadığını öne sürdü.

Serginin açılışını 20 Aralık 2016'da Moskova'da Rusya, İran ve Türkiye'nin yapacağı Suriye toplantısının 1 gün öncesine alınması için çaba sarf ettiği iddiasını kabul etmeyen Özkan, zirveden haberi dahi olmadığını savundu. Rus elçilik yetkililerine gönderdiği e-maile de değinen Özkan, "Ben mailimde 17 Aralık tarihinin cumartesi gününe geldiğini hatırlattım. Serginin 19 Aralık'ta düzenlenmesine ilişkin herhangi bir talebim olmadı. Bu konuda elçilik yetkililerinin tanık olarak dinlenmesini istiyorum" dedi.

Karlov suikastiyle ilgisinin bulunmadığını savunan Özkan, tahliye ve beraat istedi.

ESKİ POLİS MEMURU TUNÇ: VATAN HAİNİ DEĞİLİM

Sanıklardan eski polis memuru Hasan Tunç da üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi, FETÖ ile bağlantısının bulunmadığını ve büyükelçinin öldürülmesiyle ilgisinin olmadığını savundu. Bingöllü Kürt bir ailenin çocuğu olduğunu ve polislik mesleğini seçtiğini belirten Tunç, "Suçsuzum. Vatan haini, terörist değilim. Vatanına bağlı biriyim. Beraat istiyorum" diye konuştu.

Sanıklardan Vehbi Kürşat Akalın'dan Karlov hakkında bilgiler istediği, koruması olup olmadığını sorduğu ve bu bilgileri üstlerine ilettiği öne sürülen sanık Hüseyin Kötüce de üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Hakkındaki iddialarla ilgili dosyada somut bir delil bulunmadığını savunan Kötüce, "Benimle ilgili her şey araştırılsın. Aklanmak istiyorum" şeklinde ifade verdi.

Mevlüt Mert Altıntaş'ın örgüt içinde 'mahrem abisi' olduğu ileri sürülen sanık Şahin Söğüt de cinayete azmettirdiği iddiasını reddetti. Söğüt, "FETÖ üyesi olduğuma ilişkin ön kabulden yola çıkılarak hakkımda iddianame hazırlandı. Eğer işin başında savcılık, olayların arkasındaki kişileri araştırmış olsaydı cinayetle alakam olmadığı anlaşılırdı" ifadesini kullandı.

AYŞE SÖĞÜT: ÇOCUKLARIMA BAKACAK KİMSE YOK, TAHLİYEMİ İSTİYORUM

Altıntaş'ın tüm eylemlerinden sorumlu tutulduğunu belirten Söğüt, Altıntaş'ı tanımadığını, hayatının hiçbir döneminde bu kişiyle görüşmediğini öne sürdü.

Altıntaş ile telefonlarının aynı baz istasyonundan sinyal vermesine ilişkin tespite değinen Söğüt, operatörlerden kaynaklı hatalar olabileceğini savundu. Söğüt, Altıntaş'a telefonla suikast talimatı vermediğini, telefonlarının aynı baz istasyonundan sinyal verdiği tarihte işten erken çıktığını, eşini almaya giderken Altıntaş'ın evinin olduğu bölgeden geçtiğini, bu nedenle telefonların aynı baz istasyonundan sinyal vermiş olabileceğini savundu.

Sanık Ayşe Söğüt de 10 aydır tutuklu bulunduğunu ve çocuklarına bakacak kimse olmadığını belirterek tahliye istedi.

Sanıklar Ahmet Kılınçarslan, Kaan Bülbül, Hayreddin Aydınbaş, Kadir Şamlı, Oğuzhan Öztürk, Ramazan Yücel, Vehbi Kürşat Akalın ve Sefa Kurnaz da beraat talebinde bulundu.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklardan Ayşe Söğüt'ün 'elektronik kelepçeyle konutu terk etmeme adli kontrol şartıyla tahliyesine' hükmetti.

Tutuklu diğer sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme davayı 16 Temmuz'a bıraktı.