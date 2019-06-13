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09:47 13 Haziran 2019
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    CHP'li Altay: Ünal, '20 ortak soru tespit edelim, bir havuzda toplansın' teklifinde bulundu

    © AA / Ahmet Bolat
    Türkiye
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    Konu:
    İstanbul yeniden seçime gidiyor (238)
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    CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları AK Partili Binali Yıldırım ile CHP'li Ekrem İmamoğlu arasında yapılacak ortak yayına yönelik ilk görüşmede AK Partili Mahir Ünal'ın soruların bir havuzda hazırlanması teklifi getirdiğini ileri sürdü. Ünal ise böyle bir teklifin söz konusu olmadığını söyledi.

    CHP'li Altay, Didem Arslan Yılmaz moderatörlüğünde Habertürk TV'de yayınlanan 'Türkiye'nin Nabzı' programına bağlanarak 16 Haziran'da yapılacak olan Yıldırım-İmamoğlu açık oturumuyla ilgili detaylar ve 'soru polemiği'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Uğur Dündar
    © AA /
    Dündar'dan İmamoğlu-Yıldırım canlı yayını için 'algı operasyonu' uyarısı
    Soru meselesinin kaosa dönüştüğünü söyleyen Altay, şöyle konuştu:

    "Hem İmamoğlu hem de Yıldırım'a haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Bir kere Sayın Yıldırım yanlış bilgilendirilmiş. İşin esasını anlatayım. Benim tanığım şekliyle sayın İmamoğlu'nun söylediği, Yıldırım'ın soruları görüşülmesini istediği şeklinde bir beyanı var. Sayın Ünal ile ilk görüştüğümüzde; Ünal'ın bana ilk teklifi; ki ben bu teklifi Binali Yıldırım adına yapılmış gibi algılarım. Benim ona yaptığım teklifler de İmamoğlu'nun teklifi gibi algılanır. İlk toplantıda, format belirleme görüşmesinde Sayın Ünal şöyle bir teklifte bulundu. 'Bunu ABD Başkanlık Seçimleri'ndeki tartışmalar gibi yapalım. 20 soru, eşit soru her iki adaya da sorulsun. Her iki aday makul süre, bunu 3 dakika olarak öngördük.' Ben de düşündüm, 'olabilir' dedim. Soruların da; bir havuzda hazırlanmasını, yani hem Mahir Bey'in hem bizim, soruları bir yerde birleştirip oradan, bir havuzdan 20 ortak soru tespit etmemiz şeklinde bir teklif geldi. Biz Mahir Bey ile 4 kere bir araya geldik. Bu ilk gün olan görüşmedir. Sonra Mahir Bey Yıldırım'a, ben İmamoğlu'na bu görüşmeyle ilgili bilgi paylaştık. Bu görüşmeyi paylaşırken ben Sayın İmamoğlu'na ve yakın çalışma arkadaşlarım da 'böyle bir teklif geldi, ben de makul gördüm' dedik. Buradan tabi doğal olarak Sayın İmamoğlu ne anlayacak? AK Parti'nin, Sayın Mahir Ünal'ın, Binali Yıldırım adına o masada olduğunu düşünerek soruların önceden görüşülmesini, belirlenmesini, arzu ettiğini anlamasından doğal hiçbir şey olamaz.

    'MODERATÖRÜN ELİNE SORU VERMEK ÇOK MANTIKLI DEĞİL'

    © REUTERS / Murad Sezer
    İmamoğlu: Binali Yıldırım, münazara öncesi soruların görüşülmesini talep etmiş
    İkinci görüşmede; daha moderatör falan da belli değilken, biz dedik ki, 'moderatörün eline soru vermek çok mantıklı değil. Bence moderatöre bir çerçeve çizeriz ama moderatöre bir inisiyatif bırakmak lazım' dedik. Ne zaman? İkinci görüşmede.

    Bu bilgiyi Ekrem Bey ile birlikte, bir kısım parti yöneticisi ile birlikte değerlendirdik. Yani Mahir Bey'e de söyledim. Binali Bey'in teklifi değilmiş. Mahir Bey de altını çizerek söyledi. Mahir Bey'in düşüncesiydi. Ama ikinci görüşmede; 'moderatöre inisiyatif bırakmazsak olmaz, bu hoş olmaz' diyerek terk ettiğimiz bir düşünceydi.

    Ekrem Bey'in de ilk görüşmeyi, Mahir Bey ile yaptığım görüşmeyi kendisine naklettikten sonra Mahir Bey'den gelen teklifi Binali Bey'den gelen bir teklif olarak algılamasından doğal bir şey olamaz. Benim Mahir Bey'e yaptığım kimi teklifleri de Binali Bey'in, Ekrem Bey'in teklifi olarak algılaması da doğaldır.

    İkinci görüşmeden sonra; üçüncü görüşmede tamamen inisiyatifin moderatöre bırakılmasına, moderatörün arzu etmesi halinde adaylarla ayrı ayrı görüşmesine karar verdik. Zaten ortak yaptığımız basın toplantısında da ne dedik? "Soruları moderatör hazırlayacak, inisiyatif moderatördedir." bizzat ben söyledim. Durum bundan ibaret.

    HER İKİ ADAYA DA AYNI SORULAR MI SORULACAK?

    © AA /
    İBB adayları Yıldırım-İmamoğlu canlı yayını 16 Haziran'da, moderatör İsmail Küçükkaya
    Onu da söyleyeyim, süre de önemli. Çok uzun olmaması da gerekir. 20 soruyu 18'e düşürdük. 15 soru aynı sorular sorulacak, İstanbul eksenli. 3 soru belki 4 olur, bilemiyorum takdir moderatörün. O da her iki adaya ayrı ayrı sorular.

    ÜNAL: SORU İSTEME TEKLİFİ SÖZ KONUSU DEĞİL

    Engin Altay’ın telefon bağlantısı ile yaptığı açıklamalara AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’dan cevap geldi. Ünal, programın moderatörü Didem Arslan Yılmaz bir mesaj göndererek Altay’ın ifadelerinin doğru olmadığını söyledi. Programda dile getirilen mesaja göre Ünal şu ifadeleri kullandı:

    “Didem hanım şahsımla ilgili soruları isteme teklifi söz konusu değil. Engin bey ile moderatör belirlenmeden önce çeşitli usul ve yöntemlere dair karşılıklı müzakerelerimiz oldu. Ama soruları isteme teklifi ifadesi yanlış. Takdir edersiniz ki müzakere başka bir şey teklif başka bir şey."

     

    Konu:
    İstanbul yeniden seçime gidiyor (238)

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    Etiketler:
    Mahir Ünal, Didem Arslan Yılmaz, Türkiye, Binali Yıldırım, Engin Altay, AK Parti, CHP
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