3 kişi marketin önüne tuvaletini yapıp karpuz çaldı: 'Dükkanın kenarına işemeleri insanlığa yakışmaz'

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Duran, otomobille gelen 3 kişinin araçtan inip, marketin önündeki buzdolaplarının yanına küçük tuvaletini yaptığını, içlerinden birinin tezgahta bulunan karpuzlardan birini aldığını gördü.
Duran, ''Bir karpuz için polisimizi meşgul etmek istemedim. 3 kişinin buraya gelip karpuz almaları üstelik dükkanın kenarına işemeleri insanlığa yakışmaz. Bizim genel ahlak kurallarına da uygun değil. Umarım yaptıklarından utanmışlardır'' dedi.
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