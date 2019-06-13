Boşnaklara hakaret davasında Kütahyalı hakkında yakalama kararı

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı hakkında, televizyon programında Boşnaklara hakaret ettiği iddiasıyla hakkında açılan davaların duruşmalara katılmadığı ve yargının uzamasına neden olduğu gerekçesiyle yakalama kararı çıkartıldı.

Bir televizyon kanalındaki spor programında sarf ettiği sözlerle Boşnaklara hakaret ettiği iddiasıyla "Halkın bir kesimini sosyal sınıf din mezhep cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan yargılanan ve hakkındaki zorla getirme kararına rağmen duruşmaya katılmayan Kütahyalı hakkında bugün de duruşmaya katılmaması üzerine yakalama kararı çıkarılmasına karar verildi.

İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tarafların avukatları hazır bulundu. Sanık Kütahyalı, zatürree olduğu gerekçesiyle mazeret sunarak duruşmaya katılmadı.

Kütahyalı’nın 9 günlük sağlık raporunu mahkemeye sunan avukat Esennur Ezgi, önceki duruşmada çıkarılan zorla getirme kararının tebliğ edilmemesi gerekçesiyle yakalama kararı çıkarılmaması gerektiğini savundu.

'TATİLDE OLDUĞU İSPATLANMALI'

Avukat Ezgi’nin savunmasına karşılık Bosna Sancak Kültür ve Dayanışma Derneği avukatları da sanık Kütahyalı’nın davayı uzatmak için duruşmalara gelmediği ve tatil yaptığına dair fotoğrafların basına yansıdığını belirtti.

Kütahyalı’nın avukatı bu sözlere itiraz ederek, “Mahkemeye sunduğum sağlık raporu gerçeği yansıtmaktadır. Müvekkilimin tatil yaptığının söylenmesi ispatlanmalıdır” dedi.

Mahkeme heyeti, Kütahyalı’nın duruşmalara katılmadığı, yargılanmanın uzamasına yönelik eylem ve hareketlerde bulunduğu anlaşıldığı için hakkında yakalama kararı çıkartarak, davayı erteledi.

Kütahyalı, 2017 yılında Beyaz TV’de canlı yayınlanan futbol programı sırasında laf arasında ‘kusturmalı Boşnak saksosu’ ifadesini kullanmıştı.