Kayıt
08:05 14 Haziran 2019
Canlı Yayın
    Arama
    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

    Soylu: İmamoğlu'na karşı sert değilim, o bana karşı sert

    © AA / Behçet Alkan
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 09

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Ekrem İmamoğlu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Soylu, "İmamoğlu'na karşı sert değilim, o bana karşı sert" dedi.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimine ilişkin olarak İnternethaber Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'a konuştu.

    Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

    © AA / Ekrem İmamoğlu İletişim Ofisi
    İmamoğlu: Ben Atatürk Cumhuriyeti'nin projesiyim
    'İMAMOĞLU'NUN NE KÜFÜRLERİNİ BİLİRLER'

    - Ekrem İmamoğlu musakka yiyen, antrikot hiç yemeyen hayatında, Beylikdüzü belediye başkanıyken çok mütevazi hayat yaşayan, kimseye kötü söz söylemeyen, Beylikdüzü'nde herkesin onu nuru pak bir adam olarak bildiği bir kişi(!). Kim nereden bilecek böyle bir şey olacağını. Bazen insanlara enayi muamelesi yapıyorlar. Bunun kişiliği belli, yapısı belli, dilinin nelere döndüğü belli. Beylikdüzü'nde 10 kişiden 6'sı beyefendinin küfürlerini bilir. Ben İmamoğlu'na karşı sert değilim, o bana karşı sert.

    'ORDU VALİSİ TUZAK KURDU' İDDİASI

    - Vali şöyle tuzak kurar. Bu beyefendinin oradan kanunen geçme yetkisi varsa haklıdır. 14 kişilik bir liste veriyorsunuz. Koç'un özel uçağıyla VİP'ten İstanbul'a gidebilmek için müracaatta bulunuyoruz. VİP kullanabilmek için vekilin bulunması gerekiyor. O da 14 kişi değiltir. Bir vekil yanında varsa en fazla 2 en fazla 3 kişidir. Burada milletvekili yok. 

    'BİR YALAN MAKİNESİ VAR'

    - Kendilerini arayıp diyorlar ki 'siz buradan geçme hakkına sahip değilsiniz. Koç'un özel uçağı ile gidiyorsunuz. Zaten Koç'un özel uçağı ile gittiğiniz için sizi öbür taraftan geçiririz hemen hiç merak etmeyin.' Karşımızda bir yalan makinesi var. Ve yalanı doğruymuş gibi söyleyen bir makine var. 

    'İMAMOĞLU ÖFKELİ BİR İNSAN'

    - Burada dayanaktan yoksun üretimler yoksun. Bunu yapan İstanbul gibi bir büyükşehrin belediye başkan adayı. Bir yalan makinasıyla karşı karşıyayız şu anda. Sadece bir meseleyle alakalı değil. Kendinin dışında başka bir role soyunmuş. Başka bir pozisyona soyunmuş bir kişiyle beraberiz biz. Öfkeli bir insanla beraberiz. Allah'tan bu ikinci seçim geldi. Ben İstanbul'un büyük bir felaketten kurtulacağına inanıyorum. 

    © DHA /
    İmamoğlu: Ortak yayının reklam geliri faydalı kurumlara gitsin
    'ORDU VALİSİNE 'İT' DİYOR'

    - Son 1.5 ayda başka bir insan var. Yeni bir insan çıkmış. Ordu valisine 'it' diyor, polise hakaret ediyor. FOX TV kameramanı çekiyor bunu. Fatih Portakal'ın ifadesini dinlediniz mi? İsmail Küçükkaya dinledi mi dinlemedi mi? Bana soru soruyor ya kendisi cevap versin. 

    'CHP GÜNAHINI ÇEKECEK'

    - İstanbul böyle bir kişiye teslim edilmemesi gerekir. Bu kadar açık ve net. Allah muhafaza İstanbul'a kaybetti AK Parti, kazandı CHP. Size bir tespitimi daha söyliyeyim. Bunu Süleyman Soylu söyledi dersiniz. Bunun (İmamoğlu'nun) en büyük zorluğunu da günahını da CHP çekecek. Bunu yazın bir tarafa göreceksiniz. Siz bu adamı tanımıyorsunuz. 

    'BEN VİP KULLANMADIM'

    - Valiye it demesinin polise hakaret etmesinin bir anlamı yok mu? Helallik almışta vermişler mi bir bakalım. Hak etmediği bir yere bir yere gitmesinin anlamı yok mu? Ben genel başkanlık yaptım gitmedim VİP'ten... Ben AK Genel Başkan Yardımcısıyken de VIP'ten gitmedim. Hakkım değildi çünkü... 

    EBRU GÜNDEŞ VİP'TEN GEÇMİŞTİ

    - Ebru Gündeş'in geçmesine itiraz eden kim benim. Doğru değil. Kim geçiyorsa geçsin yanlış yapılmış. Ben o yanlışı niye tekrarlattırayım. 

    © AA / Barış Oral
    Koç Holding'den 'Koç'un özel uçağı İmamoğlu'na tahsis edilmiş' diyen Soylu'ya yanıt
    'KOÇ'UN ÖZEL UÇAKLARIYLA DOLAŞIYORLAR'

    - Biz sosyal demokratları tanırız. Sosyal demokratlar ne zamandan VİP hastası oldu ben bunu soruyorum. Ne zamandan beri musakka deyip, antrikot deyip de Koç'un özel uçakları ile geziyorlar ben bunu soruyorum sosyal demokratlara. Öyle bir şey yok.

    Koç'un uçağını Bakan Zeybekçi'de söz konusu uçağı kullanmıştı. Hadi Özışık bunu bakana hatırlatınca şu karşılığı aldı:

    - Seçim döneminde binmek ayrıdır. Başka dönemlerde kiralamak ayrıdır. Parasını verirsiniz binebilirsiniz. Bu tahsis edilmiş uçak. o kadar açık. Gezi olaylarında otel tahsis ettiler, erzak tahsis ettiler, şimdi de bunu tahsis ediyorlar. 

    EKREM İMAMOĞLU 3 GÜN BOYUNCA NEREDEYDİ?

    © REUTERS / Murad Sezer
    İmamoğlu, 23 Haziran'a kadar hiçbir polemiğe girmeyecek
    Ekrem İmamoğlu, Bakan Soylu tarafından takip ettirildiğini ve mahremine girildiğini iddia etmişti. Soylu 'yalan' deyip şu yanıtı verdi: 

    - Kimi takip ettireceğim. Bunların hepsi zırva. Bir yalan makinesi ile karşı karşıyayız. Üç gün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı piyasada yoksa ve rehabilitasyona alınmışsa... Öfke nöbetleri sebebiyle... 

    'AKILLI OL SOYLU' SÖZÜNE TEPKİ

    -Bilirsiniz CHP’liler beni görünce harekete geçerler "her şey güzel olacak" diye. Akıllı ol ağır bir tehdittir. Bizim seviyemizde ki insanlar için ağır bir tehdittir.

    Etiketler:
    CHP, 23 Haziran, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ekrem İmamoğlu, Süleyman Soylu
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    İnternet üzerinden 89 dolardan başlayan ücretlerle Pripyat bölgesine bir tur rezervasyonu yaptırmak mümkün.
    Ziyaretçi akınına uğrayan Çernobil’den kareler
    Karikatür
    Ruhani: Japonya, İran'dan petrol satın almaya devam etmek istiyor
    İnfografik
    Ağır nükleer füze kruvazörü Amiral Nahimov
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet