Sözcü yazarı Çölaşan: FETÖ olayı gazetemize sığmaz, bütün iddiaları çürüttüm

Sözcü gazetesine yönelik başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında savunma yapan yazar Emin Çölaşan, "FETÖ olayı, teröre destek verme olayı bizim gazetemize sığmaz. Teröre bilerek, isteyerek yardım etme suçları havada kalmıştır. Yazılı savunmamda bütün iddiaları çürüttüm" dedi. Necati Doğru ise iddianamenin özensiz olduğunu söyledi.

Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay, yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru ile gazetenin genel yayın yönetmeni Metin Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 9 sanığın yargılanmasına, sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarının alınmasıyla devam edildi.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Metin Yılmaz, Necati Doğru, Mustafa Çetin, Yücel Arı, Gökmen Ulu, Mediha Olgun, Yonca Yücekaleli ve avukatları katıldı. Tutuksuz sanık Emin Çölaşan SEGBİS aracılığıyla duruşmaya bağlandı.

Duruşmada CHP milletvekilleri Bülent Tezcan, Mahmut Tanal, Sezgin Tanrıkulu, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray ve çok sayıda eski milletvekili duruşmayı izleyici olarak takip etti.

Yazılı savunmasını mahkemeye takdim ettiğini kaydeden Emin Çölaşan, "FETÖ olayı, teröre destek verme olayı bizim gazetemize sığmaz. Teröre bilerek, isteyerek yardım etme suçları havada kalmıştır. Yazılı savunmamda bütün iddiaları çürüttüm" ifadelerini kullandı.

NECATİ DOĞRU: SİZE DEĞİL KALİTESİZ FAALİYETLERE DAYALI İDDİANAMELERE GÜVENMİYORUM

Necati Doğru da iddianamenin özensiz olduğunu ve ciddi bir şekilde yazılmadığını söyledi.

Kendisinin yazdığı 3 yazı nedeniyle suçlandığını ifade eden Doğru, "44 yıldır muhalefet yapan bir gazeteciyim. Mahkeme binalarına çok gittim yazdığım yazılardan dolayı. Savcılar iddianameleri doğru yazmışlardır, hakimler de adaletin süzgecinden geçirmişlerdir. Şimdi size gelirken aynı güvenle gelmiyorum. Size güvenmediğim için değil, bu kalitesiz faaliyetlere dayalı iddianamelere güvenmiyorum" dedi.

Hakkındaki tüm suçlamaları reddeden Doğru, FETÖ'cüleri aklamaya çalışmadığını belirterek beraatini talep etti.

Mütalaada, firari sanık hakkında Burak Akbay yönünden dosyanın ayrılmasına, diğer sanıklar Metin Yılmaz, Necati Doğru, Emin Çölaşan, Mustafa Çetin, Yücel Arı, Gökmen Ulu, Mediha Olgun ve Yonca Yücekaleli'nin ''silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme'' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Mütalaada, sanık Mediha Olgun hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin de uygulanması istendi.