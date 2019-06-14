Sözcü yazarı Çölaşan: FETÖ olayı gazetemize sığmaz, bütün iddiaları çürüttüm

Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay, yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru ile gazetenin genel yayın yönetmeni Metin Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 9 sanığın yargılanmasına, sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarının alınmasıyla devam edildi.
Duruşmada CHP milletvekilleri Bülent Tezcan, Mahmut Tanal, Sezgin Tanrıkulu, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray ve çok sayıda eski milletvekili duruşmayı izleyici olarak takip etti.
Yazılı savunmasını mahkemeye takdim ettiğini kaydeden Emin Çölaşan, "FETÖ olayı, teröre destek verme olayı bizim gazetemize sığmaz. Teröre bilerek, isteyerek yardım etme suçları havada kalmıştır. Yazılı savunmamda bütün iddiaları çürüttüm" ifadelerini kullandı.
NECATİ DOĞRU: SİZE DEĞİL KALİTESİZ FAALİYETLERE DAYALI İDDİANAMELERE GÜVENMİYORUM
Necati Doğru da iddianamenin özensiz olduğunu ve ciddi bir şekilde yazılmadığını söyledi.
Hakkındaki tüm suçlamaları reddeden Doğru, FETÖ'cüleri aklamaya çalışmadığını belirterek beraatini talep etti.
Mütalaada, firari sanık hakkında Burak Akbay yönünden dosyanın ayrılmasına, diğer sanıklar Metin Yılmaz, Necati Doğru, Emin Çölaşan, Mustafa Çetin, Yücel Arı, Gökmen Ulu, Mediha Olgun ve Yonca Yücekaleli'nin ''silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme'' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
Mütalaada, sanık Mediha Olgun hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin de uygulanması istendi.
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