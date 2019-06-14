Sinan Akçıl: Cumhurbaşkanımız eşiyle bizi ağırladı, babacan tavırla 'Kalk sarıl Burcu'ya' dedi

Şarkıcı ve söz yazarı Sinan Akçıl, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iftar davetinde yaşadığı bir anısını anlattı.

Şarkıcı ve söz yazarı Sinan Akçıl, Kanal D'de yayınlanan 2. sayfa programına konuk oldu.

Burada, kendisi hakkında ileri sürülen iddialara yanıt veren Akçıl, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile yaşadığı bir anısını da anlattı.

Burcu Kıratlı ile bir süredir evli olan Akçıl, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımızın iftar davetine katıldık. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Bey, 'Yemekten sonra ayrılma' dedi. Cumhurbaşkanımız eşiyle bizi ağırladı. Babacan tavırla, 'Kalk sarıl Burcu'ya' dedi. Anne ve babamız nasıl yaparsa... O kadar güzel anlardı ki... Bir aile babası gibi tavsiyeler verdi."