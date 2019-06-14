Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Yeni Akit Gazetesi haber müdürüne yapılan saldırıyı kınıyoruz

Altun, bugün cuma namazı çıkışında bir grup tarafından saldırıya uğrayan Alan’la ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan’a yapılan saldırıyı kınıyoruz. Şiddet hiçbir koşulda tasvip edilemez. Konunun takipçisiyiz. Herkes bilmelidir ki bu saldırının failleri adalet önünde hesap verecektir" dedi.

Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan’a yapılan saldırıyı kınıyoruz. Şiddet hiçbir koşulda tasvip edilemez. Konunun takipçisiyiz. Herkes bilmelidir ki bu saldırının failleri adalet önünde hesap verecektir. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) June 14, 2019

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Akit TV'deki bir programda sarf ettiği "O hizaya gelmeyen apoletli Generalleriniz hepsi Erdoğan'ın arkasında saf tutuyor. Oynaya oynaya eşşek gibi saf tutacaklar. Bu ülkede demokrasi varsa bunu AK Parti iktidarı oturttu" ifadeleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Alan, bugün cami çıkışında bir grup tarafından darp edildi.

Vücudunun çeşitli yerlerine sopa darbesi alan Alan'ın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Akit ise, Alan'a yönelik saldırının 'FETÖ ve Odatv'nin kışkırtmasıyla' gerçekleştiğini öne sürerek "Bir süredir FETÖ’cü hesaplar ile Odatv tarafından hedef gösterilen Yeni Akit Yayın Kurulu üyesi Murat Alan’a, Cuma namazı için evinden çıktığı sırada magandalar beyzbol sopalarıyla saldırdı" ifadelerine yer verdi.